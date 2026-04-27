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Manu Bahtidão revela que MC Daniel vai encontrar influenciadora paraense esta semana em Salinas

Troca de mensagens com influenciadora paraense e interação com cantora indicam possível viagem do funkeiro. Saiba tudo!

Hannah Franco
fonte

MC Daniel confirma ida ao Pará para ‘Paredão da Bahtidão’ após interação com paraense (Reprodução/Instagram)

A possível vinda de MC Daniel ao Pará ganhou confirmação nas redes sociais após uma interação com a influenciadora paraense Lia Mendonça e, posteriormente, uma conversa com a cantora Manu Bahtidão. O funkeiro indicou que estará no Estado para acompanhar o projeto “Paredão da Bahtidão”, que será gravado em Salinópolis na quarta-feira (29).

A repercussão começou após um vídeo em que Manu aparece ao lado de Lia e questiona sobre a viagem do cantor. “Menina, que história é essa que o Daniel está vindo pra cá?”, perguntou. A influenciadora respondeu de forma indireta: “Pior que eu vi na agenda dele que ele vem”.

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Durante a conversa, Manu Bahtidão seguiu em tom de brincadeira ao sugerir que o artista estaria interessado na culinária local. “Ele está muito interessado no peixe”, disse. Lia desconversou, afirmando que seria uma oportunidade de apresentar a cultura paraense.

“Acho uma vibe mostrar a cultura pra ele, o que a gente come...”, comentou. Manu reforçou a provocação: “Ele está muito interessado na cultura”.

A interação ganhou ainda mais repercussão após MC Daniel compartilhar o vídeo nas redes sociais. Na publicação, o cantor respondeu à cantora de forma bem-humorada e indicou que pode vir ao Pará.

“Você não presta kkk. Terça tô aí, vou no seu show”, escreveu o funkeiro.

Troca de mensagens com influenciadora iniciou repercussão

A repercussão começou após uma troca de mensagens entre MC Daniel e a influenciadora Lia Mendonça. Ao assistir a um vídeo em que ela mostrava a rotina no Pará, o cantor demonstrou interesse: “Quero fazer isso”, escreveu. Lia então respondeu: “Se eu chamar, tu vem mesmo?”, e recebeu como resposta: “Muito! Onde fica?”.

Ao compartilhar a conversa com os seguidores, a paraense perguntou se eles gostariam de ver uma viagem com o artista na região. MC Daniel reagiu novamente em tom descontraído: “Vou e ainda vou levar o vô”.

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