Paraense oferece turu para Carlinhos Maia e ele rebate: 'de jeito nenhum boto isso na minha boca!'

A influenciadora paraense Lia Mendonça, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, protagonizou um dos momentos mais comentados do Rancho do Carlinhos Maia ao levar uma verdadeira iguaria da culinária amazônica: o turu, típico do Pará.

O alimento, considerado afrodisíaco e muito apreciado em regiões de manguezal, como a Ilha de Marajó, chamou atenção não só pela aparência, mas pela naturalidade com que a paraense o preparou e degustou diante das câmeras.

Não curtiu...

Nos stories publicados por Carlinhos Maia, Lia aparece preparando o turu enquanto explica sua importância cultural na gastronomia paraense. Apesar disso, Carlinhos negou a oferta e disparou: “De jeito nenhum, boto essa coisa na minha boca nem a pau". Assista:

Em uma dinâmica com os participantes vendados, alguns tiveram que experimentar o molusco. Antes de todos, Lia deu o exemplo e comeu a iguaria com naturalidade — o que deixou os demais admirados (e um pouco apreensivos).

No entanto, a iguaria exótica não fez muito sucesso entre os participantes, rendendo diversas reações de nojo.

O que é o turu? A iguaria amazônica que divide opiniões

O turu (Teredo sp.) é um molusco de corpo longo, gelatinoso e branco, conhecido como “cupim do mar” por viver dentro de troncos e madeiras submersas. Também chamado de Teredo ou Gusano, ele pode chegar a até um metro de comprimento.

Rico em cálcio e associado a efeitos afrodisíacos, o turu pode ser consumido de várias maneiras:

Fresco, com limão e sal

Frito à milanesa

Em sopas

No molho de leite de coco

Na região amazônica, especialmente no Marajó, é considerado uma iguaria tradicional — embora, para quem não conhece, possa causar estranhamento.

Valorização da cultura paraense

Mesmo diante da surpresa geral, Lia Mendonça foi amplamente elogiada pelo público. Seguidores destacaram seu trabalho em divulgar a cultura paraense, desde os ritmos musicais até a culinária rica em sabores únicos da Amazônia.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)