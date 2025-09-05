Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Amazônia Viva chevron right

Poderoso turu: molusco se torna atração da rica culinária amazônica

Chef Thiago Castanho ensina uma receita com roupagem internacional para o molusco encontrado nos manguezais da Amazônia

Fabrício Queiroz/Especial para O Liberal
fonte

Turu faz parte da cultura alimentar marajoara e se transformou em fonte de renda para população da região (Agência INFRA)

A aparência alongada, esbranquiçada e mole causa estranheza a quem vê a retirada do turu dos troncos de árvores encontradas em regiões de mangue no Pará. Para o senso comum, esse seria um verme, mas os marajoaras já sabem há muito tempo da importância alimentar e nutricional do molusco popularmente conhecido como turu. Hoje em dia, o olhar de repulsa dá cada vez mais lugar à curiosidade e o turu se torna uma atração da rica culinária amazônica.

O nome turu serve, na verdade, para generalizar diversas espécies de moluscos da família Teredo. São animais caracterizados pela concha bivalve, isto é, que apresenta duas partes que podem ser unidas, como ocorre com seus parentes da mesma classe: as ostras. As principais diferenças são que, no caso do turu, a concha é menor, o corpo é longo e adaptado ao seu habitat natural, que é o interior da madeira de onde retiram os nutrientes necessários para a alimentação.

Estudos científicos apontam que há cerca de 19 espécies espalhadas por toda a costa do Pará, o que explica porque o seu consumo é comum nos municípios desde o Marajó até a região bragantina. Nessas localidades, o turu faz parte da cultura alimentar e assim como outros alimentos típicos, como o açaí, a farinha ou o tucupi, evoca às relações que as comunidades têm com a natureza e o uso sustentável dos recursos naturais.

“O mangue é um dos ambientes mais ricos que existem no mundo, por isso os barcos de pesca se concentram em áreas de manguezal porque é onde todos os peixes ficam para se alimentar e reproduzir. Nessas áreas de encontro do rio com o mar, o turu é um alimento e uma fonte de renda, que beneficia essas populações quando outros recursos estão escassos”, comenta o chef Thiago Castanho.

Reconhecido por criar pratos que unem a técnica gastronômica com a culinária tradicional paraense, Castanho tomou como referência os saberes populares de extrativistas e cozinheiros marajoaras para dar vida a novas possibilidades de uso do turu, que é mais consumido in natura com sal e limão ou em caldo. O resultado é o taco de turu criado durante a segunda temporada do programa Sabores da Floresta, do canal Futura.

Produzida a quatro mãos com a parceria do cozinheiro e criador de conteúdo Mohamad Hindi, a receita combina elementos das culinárias libanesa, mexicana e japonesa para o preparo da iguaria amazônica. A base é uma tortilla feita com mandioca, o acompanhamento é coalhada seca, picles de cebola roxa e tempero sírio, enquanto o turu é servido frito em massa de tempurá.

“Uma parte do meu trabalho é colocar a nossa culinária no mundo, seja viajando ou levando os nossos ingredientes para os restaurantes. Belém é uma cidade que encontra vários países e essa mistura faz com que a nossa cultura se eleve também. Pratos como o tacacá e a maniçoba não são 100% indígenas, mas têm também influências desse contato. Quando a gente mostra o potencial de um ingrediente como o turu, estamos mostrando que ele pode se inserir em outras culturas do mundo”, afirma o chef.

Apesar do grande potencial de aceitação global, Thiago Castanho ressalta que os maiores responsáveis pela divulgação do turu são as comunidades costeiras, que merecem ver suas tradições cada vez mais valorizadas. “O turu é a coisa mais comum em todo o Marajó e na região do salgado paraense. Essas pessoas são criadas comendo turu e não tem como desassociar o que se tem hoje da cultura delas”, reforça.

image Turu vem ganhando cada vez mais espaço na gastronomia regional e nacional (Divulgação)

Confira a receita do taco de turu:

Tempero sírio

Ingredientes:

• 2 colheres de sopa de semente de coentro

• 2 colheres de sopa de pimenta-da-Jamaica 

• 1 colher de chá de pimenta-do-reino branca

• 1 colher de chá de cominho em grão

• 1 colher de sopa de zimbro

• 1 colher de sopa de pimenta-do-reino preta

• 1 unidade de cumaru

• 5 unidades de cravos

• 1/2 canela em pau pequena

• 1 colher de café de Noz-moscada ralada

• 3 galhos de tomilho desfolhados

• 1 unidade de cardamomo 

Modo de preparo: Aqueça todos os ingredientes na frigideira e bata para incorporar tudo até formar um pó. 

Coalhada seca:

Ingredientes:

2L leite

1 copo de iogurte sem açúcar

Modo de preparo: Ferva o leite, esfrie até 45ºC. Adicione o iogurte, cubra com uma toalha de mesa, enrole numa coberta e deixe fermentar por 24h. Refrigere por 3 horas e seque até atingir o ponto desejado.

Picles de cebola

Ingredientes:

1 cebola roxa

2 copos americanos de água (200ml)

1 copo americano de vinagre de álcool (100ml)

4 colheres de sopa de açúcar (40g)

3 colheres de chá de sal (15g)

1/2 copo americano de azeite (50ml)

Modo de preparo: Corte a cebola em tiras e reserve. Misture todos os demais ingredientes em uma panela e leve ao fogo até levantar fervura. Acrescente a cebola e deixe cozinhar por 1 minuto. Reserve e deixe esfriar.

Modo de preparo do turu: Prepara a massa para a fritura misturando um ovo, uma xícara de água e uma xícara de farinha de trigo peneirada. Limpe o turu e passe na massa. Frite em óleo quente aos poucos.

 

Amazônia Viva
