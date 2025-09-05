Influenciadora paraense leva maniçoba ao Rancho do Maia e surpreende participantes

A influenciadora digital paraense Sasheena Moura levou um pouco do Pará ao Rancho do Maia, reality transmitido pelo Instagram do influenciador Carlinhos Maia. Durante uma refeição com os participantes, ela apresentou a tradicional maniçoba, um dos pratos mais tradicionais da culinária paraense.

“Ela leva entre sete a 12 dias pra cozinhar. Mas é porque a folha da maniva é tóxica. É uma comida diferente, entendeu? Tem quem gosta e tem quem não gosta. Eu não gosto muito”, confessou Sasheena antes de servir a iguaria. Ainda assim, os participantes aprovaram o prato, classificando a experiência como “uma delícia”.

A maniçoba é um prato típico feito a partir da maniva, folha da mandioca-brava moída e cozida por, no mínimo, sete dias, para eliminar o ácido cianídrico, substância tóxica naturalmente presente na planta. A versão paraense é rica em carnes de porco e defumados, servida com arroz branco, farinha d’água e pimenta. Não à toa, o prato é conhecido como a “feijoada sem feijão”.

O primeiro a experimentar a maniçoba foi o influenciador Gordão da XJ, que se surpreendeu: “Delícia, parece feijoada”, comentou, arrancando risos do grupo. A reação positiva se repetiu entre os demais participantes, que elogiaram o sabor.

Essa não foi a primeira vez que Sasheena levou uma comida típica ao reality. Na edição anterior, a influenciadora havia apresentado o açaí paraense, também bastante diferente da versão consumida no restante do país.

O Rancho do Maia é um reality show informal realizado em uma fazenda, transmitido principalmente pelo Instagram de Carlinhos Maia e pelos perfis dos próprios participantes. A proposta mistura convivência, provas, festas e momentos de descontração, e já se tornou um fenômeno de engajamento nas redes sociais.