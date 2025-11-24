‘Foguinho’, de Gaby Amarantos, vence como Música do Ano da Billboard Brasil
Cantora paraense celebrou a conquista no Prêmio Potências e destacou a força da música produzida na Amazônia
A cantora paraense Gaby Amarantos conquistou, na noite desta segunda-feira (24), o prêmio de Música do Ano no Prêmio Potências 2025, oferecido pela Billboard Brasil, com o hit “Foguinho”, faixa do álbum Rock Doido. A cerimônia, realizada na Sala São Paulo, chegou à sua 5ª edição celebrando “a voz negra” e reverenciando artistas que se destacaram nos últimos meses.
“Foguinho” disputava a categoria com grandes nomes, entre eles estavam a dupla Tasha & Tracie, com “Amina”; o rapper BK’, que concorreu com “Cacos de Vidro”, parceria com Evinha; a artista Ajuliacosta, com o single “Dharma”; e a cantora Ludmilla, indicada com o hit “Paraíso”.
A faixa, que reúne referências amazônicas e sonoridade de aparelhagens, já era apontada por fãs como uma das mais fortes do álbum.
Nas redes sociais, Gaby comemorou a vitória com entusiasmo e fez questão de agradecer aos fãs: “Obrigada, meus amores! Podem mandar FOGUINHO sim, que o nosso calor só cresce. A nossa música brasileira feita na Amazônia só engrandece ❤️🔥”, escreveu.
A premiação é produzida pela Mynd e, este ano, homenageou o cantor Péricles.
