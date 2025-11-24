Alane se forma na CAL com filha de Tadeu Schmidt: 'Que ironia bonita do destino'

Alane Dias usou as redes sociais, no último domingo (23), para compartilhar uma coincidência envolvendo sua formação acadêmica. A ex-BBB paraense revelou que está concluindo o curso de Bacharelado em Teatro na Casa de Artes de Laranjeiras (CAL) ao lado de Valentina Schmidt, filha de Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil, reality do qual ela participou em 2024.

VEJA MAIS

A informação foi divulgada pela própria Alane em seus Stories no Instagram, onde publicou uma foto ao lado de Valentina e de Tadeu Schmidt após a apresentação do espetáculo de formatura no teatro da instituição.

Na imagem, as duas aparecem caracterizadas para a montagem e posam com o apresentador, que acompanhou a apresentação da filha. "Que ironia bonita do destino a Valentina Schmidt, filha do Tadeu Schmidt, ser da minha sala da faculdade de teatro e nós nos formarmos juntas!", escreveu.