Alane Dias será apresentadora no Global Citizen: Amazônia

A atriz, bailarina e influenciadora digital Alane Dias será uma das apresentadoras do Global Citizen: Amazônia, que acontecerá em Belém, no Pará, em 1º de novembro. Em sua primeira edição na América Latina, o festival contará com shows de Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Chris Martins (Coldplay), Viviane Batidão e Charlie Puth no Estádio do Mangueirão.

“É uma honra fazer parte de um evento tão importante para todos nós, especialmente para os povos amazônicos. Poder estar na minha terra contribuindo para ampliar as vozes nas campanhas sobre ações climáticas e preservação da nossa floresta é muito emocionante para mim”, afirma.

A artista integra um time de apresentadores formado por Ricardinho, Luiza Zveiter, Eric Terena, Kaê Guajajara e Djuena Tikuna, além dos co-apresentadores Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira.

Realizado na cidade sede da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), o Global Citizen Festival: Amazônia é elaborado por meio da união de movimentos sociais, fundações e organizações sem fins lucrativos para atuar em favor da proteção das florestas e da redução dos impactos da crise climática. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 19h (horário de Brasília), pelo Multishow e Globoplay.