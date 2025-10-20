Gaby Amarantos vai reproduzir plano sequência de 'Rock Doido' no show do Global Citizen Festival

Na noite desta segunda-feira (20/10), durante participação no programa De Frente Com Blogueirinha, a cantora paraense Gaby Amarantos revelou detalhes da sua apresentação no Global Citizen Festival: Amazônia, que será realizado no dia 1º de novembro, no estádio do Mangueirão, em Belém.

A artista afirmou que o show vai recriar o plano-sequência do seu filme Rock Doido, projeto audiovisual que mistura música e cinema para mostrar a energia e a intensidade cultural do Pará, especialmente das festas de aparelhagem.

“A gente vai reproduzir o filme no palco”, contou Gaby, surpreendendo a apresentadora do programa. “Vai ser um festão! Porque como é em Belém, a gente tem o elenco todo lá. A gente vai fazer uma apresentação única, uma edição especial”, completou.

Lançado em 2025, "Rock Doido" é um longa-metragem gravado em plano sequência com um celular na periferia de Belém, dirigido por Naré e Guilherme Takshy, do coletivo Altar Sonoro. O longa é um visualizer do álbum de mesmo nome.

Sobre a turnê Rock Doido, Gaby destacou que o show no festival marcará o início oficial da agenda. “Quando as pessoas forem ao show da turnê, vão entender mais o que é realmente a festa de aparelhagem”, disse a cantora.

Além de Gaby Amarantos, o Global Citizen Festival: Amazônia terá nomes como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin (Coldplay), além de outras lideranças indígenas e ativistas.

Assista o episódio completo: