VÍDEO: Luísa Sonza diz que chorou ouvindo 'Rock Doido', novo álbum de Gaby Amarantos

A cantora Luísa Sonza surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (10/9) ao publicar um vídeo nas redes sociais em que aparece cortando o cabelo. Mas não foi o visual que chamou mais atenção: durante o momento, a artista fez elogios ao novo projeto da paraense Gaby Amarantos, o álbum e filme “Rock Doido”.

O assunto surgiu com o cabeleireiro Augusto Allencar, que perguntou se ela já tinha assistido ao filme e destacou que estava "chiquérrimo". Luísa respondeu na hora: “Eu assisti e chorei. Tem uma vibe cultural bem massa. Em vários momentos eu chorei, real!.”

Lançado no dia 28 de agosto, o álbum “Rock Doido” já acumula mais de 3,2 milhões de streams no Spotify. O projeto reúne 22 faixas inéditas e traz uma mistura de batidas eletrônicas com o som das aparelhagens paraenses, que fazem parte da cultura popular do Pará.

Além do álbum, Gaby lançou também “Rock Doido: O Filme”, um audiovisual de longa duração, gravado em plano-sequência com um celular na periferia de Belém. A direção é assinada por Naré e Guilherme Takshy, do coletivo Altar Sonoro.

Enquanto "Rock Doido" tocava no fundo, Luísa continuou os elogios. “É isso que eu achei bafo. É bem regional assim e as músicas não param. Mas eu gostei mais do filme, porque é muito retratada a realidade da galera lá e tal. É um bafo, achei bem legal”, disse a cantora.

“Dava pra ver que ela tava tipo assim: ‘mano, eu vou dar o meu nome aqui’. Eu me emociono com qualquer artista que eu vejo fazendo algo que ama. P****, eu fico emocionada!”, completou.

Luísa Sonza e Gaby Amarantos são atrações confirmadas no festival The Town 2025. A gaúcha se apresenta nesta sexta-feira (12/9) no palco The One, com uma nova fase artística. Já Gaby se apresenta no domingo (14/9), também no palco The One, ao lado de Joelma, Zaynara e Dona Onete.

Assista ao Rock Doido (O Filme):