Epic Games disponibiliza ‘Hogwarts Legacy’ gratuitamente; veja como adquirir
O jogo, que normalmente custa R$ 249,99, está de graça para Windows até o dia 18 de dezembro
O jogo “Hogwarts Legacy”, baseado na saga “Harry Potter”, está disponível gratuitamente para Windows. A Epic Games liberou a compra com 100% de desconto até às 13h do dia 18 de dezembro, quinta-feira. A surpresa foi revelada ao público na noite dessa quinta-feira (11), durante a premiação The Game Awards 2025.
Normalmente, o jogo custa R$ 249,99. “Hogwarts Legacy” é desenvolvido pela Avalanche Software, como um RPG (Role-Playing Game ou Jogo de Interpretação de Papéis). A história do jogo acontece 100 anos antes dos eventos canônicos da saga e nele é possível criar o próprio personagem como um aluno novo da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
Como conseguir “Hogwarts Legacy” de graça?
“Hogwarts Legacy” está disponível gratuitamente, pela Epic Games, até o dia 18 de dezembro, às 13h. Confira abaixo como conseguir.
- Acesse o site oficial da Loja Epic Games
- Faça login ou crie uma conta
- Procure, na barra de pesquisa, por “Hogwarts Legacy”
- Faça a compra com 100% de desconto
- Instale no computador
Para qual computador “Hogwarts Legacy” está disponível de graça?
A Epic Games disponibilizou gratuitamente “Hogwarts Legacy”, até o dia 18 de dezembro. O jogo exige algumas configurações mínimas para rodar tranquilamente. Veja abaixo.
- Sistema operacional: Windows 10
- Processador: Intel Core i5-8400 OR AMD Ryzen 5 2600
- Memória: 16 GB
- Armazenamento: 85 GB
- DirectX: DX 12
- Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56
- Outros: SDD (preferência), HDD (suportado), 1080p/60 fps, Low Quality Settings e Upscale Performance Setting
