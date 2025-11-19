Daniel Radcliffe escreve carta para o ator que será Harry Potter em série

O ator Daniel Radcliffe participou do programa Good Morning America e revelou que escreveu uma carta a Dominic McLaughlin, ator escalado para viver Harry Potter na nova série prevista para chegar à HBO em 2027. Entre 2001 e 2011, Radcliffe viveu o personagem nos oito filmes da franquia do bruxinho criado pela escritora J.K. Rowling.

"Escrevi para Dominic e enviei uma carta a ele, e ele me respondeu com uma mensagem muito gentil", revelou o veterano. "Não quero ser um fantasma na vida dessas crianças, mas só queria escrever para ele e dizer: 'Espero que você se divirta muito, e até mais do que eu. Eu me diverti bastante, mas espero que você se divirta ainda mais'", continuou Radcliffe.

"E eu me diverti mesmo. Vejo essas fotos dele com as outras crianças e dá vontade de abraçá-las. Elas parecem tão jovens. Eu olho para elas e penso: 'Nossa, é incrível como eu fazia isso nessa idade'. Mas também é incrivelmente doce, e espero que estejam se divertindo muito", finalizou.

Na nova série, que tem roteiro de Francesca Gardiner e direção de Mark Mylod, Dominic McLaughlin vai contracenar com Arabella Stanton, como Hermione, e Alastair Stout, como Ron.