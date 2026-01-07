Chucky Rodrigues lança o single 'Conto de Fadas' e apresenta nova fase autoral no brega romântico

Com uma trajetória construída em grandes bandas do Norte do país e forte ligação com o brega paraense, Chucky Rodrigues lança o single “Conto de Fadas”, disponibilizado nesta quarta-feira (7) nas plataformas de streaming. A música marca um momento decisivo de sua carreira e simboliza uma fase mais autoral e madura do artista.

Assinada pelos compositores DJ Bispo Junior e Didis Fortunato, a canção ganhou videoclipe dirigido pela Lobatto Film, com fotografia de Will. Romântica e envolvente, a faixa aposta em uma narrativa sentimental que dialoga com a essência do brega romântico, estilo que sempre esteve presente em sua trajetória. “Essa música traduz muito do que eu sou hoje como artista, é sentimento colocado na melodia”, afirma.

“Conto de Fadas” é a segunda faixa do EP “Minha Lua”, projeto inédito que reúne três canções autorais. Para o cantor, o trabalho representa um marco pessoal e profissional. “É a primeira vez que lanço um EP totalmente autoral. Venho de projetos onde faço releituras do brega paraense, e essa responsabilidade é muito diferente”, explica. Segundo ele, o novo trabalho traz uma entrega mais profunda: “Estou muito feliz com o resultado”.

O lançamento ganha um significado ainda mais especial por coincidir com o aniversário do artista. “Essa música é um presente para mim. Lançar um trabalho tão importante no dia em que celebro mais um ano de vida torna tudo ainda mais marcante”, destaca.

Com passagens por formações consagradas como Cia do Calypso e Kassikó, o cantor vive um momento de reconexão com suas origens musicais. “Eu me redescobri no universo do brega. Hoje consegui me reconectar com aquele garoto sonhador de Capanema que ouvia brega no rádio”, relembra. Entre suas principais referências estão nomes como Roberto Vilar, Mauro Cotta, Reginaldo Rossi e Wanderley Andrade, artistas que influenciam diretamente sua sonoridade atual.

Para o início de 2026, a expectativa é de retorno intenso aos palcos, com shows que unem romantismo, emoção e identidade popular. “O público pode esperar um trabalho verdadeiro, que respeita minha história, mas que também aponta para um novo momento, mais autoral e conectado com minhas raízes”, conclui.

Sobre o artista

Natural de Capanema, no nordeste do Pará, Chucky Rodrigues é um dos expoentes do brega romântico e do calypso paraense, gêneros que atravessam gerações no Norte e Nordeste do Brasil. Com letras que abordam amor, paixão e sentimentos intensos, o artista construiu uma carreira sólida marcada por sonoridade envolvente e forte conexão popular.

Ao longo de sua trajetória, integrou formações de destaque como a Banda Kassikó, participando da gravação do DVD Primeiro Eu (2006), e a Companhia do Calypso, onde atuou como vocalista em álbuns e turnês. Atualmente em carreira solo, Chucky investe em trabalhos autorais e projetos audiovisuais que reafirmam sua identidade musical e fortalecem sua presença no cenário do brega contemporâneo.