Show em Copacabana em 2026: Paes posta foto de maiores estrelas da música e lança pergunta

Rio de Janeiro planeja mais um grande show gratuito em Copacabana para 2026, seguindo os passos de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. Nesta terça-feira, 6, o prefeito Eduardo Paes consultou o público para escolher o próximo artista.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem", escreveu Paes. Ele divulgou imagens de diversos nomes, como Bono Vox, Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Shakira, Chris Martin, Britney Spears e Justin Bieber.

Nas redes sociais, internautas demonstram preferência por divas pop, citando Rihanna e Britney Spears, que estão afastadas dos palcos. Beyoncé também é lembrada, após sua Cowboy Carter Tour em 2025 se tornar a turnê country de maior bilheteria.

Os shows marcantes em Copacabana

Em maio de 2025, Lady Gaga realizou uma apresentação histórica na Praia de Copacabana. O evento reuniu 2,1 milhões de pessoas, superando a estimativa inicial de 1,6 milhão de fãs, segundo dados da Prefeitura, Polícia Militar e produção.

Apesar do sucesso de Lady Gaga, seu show não alcançou o recorde de maior público no local. O Guinness, o Livro dos Recordes, registra a apresentação de Rod Stewart em 1994, que atraiu cerca de 3,5 milhões de pessoas.

Um ano antes, em 1993, Jorge Ben Jor e Tim Maia se apresentaram juntos para aproximadamente 3 milhões de fãs. Vale ressaltar que ambas as apresentações, de Rod Stewart e da dupla brasileira, ocorreram durante a festa de Réveillon.

Até 2024, o maior público em Copacabana fora do Réveillon pertencia aos Rolling Stones, com 1,5 milhão em 2006. Madonna superou essa marca em 2024, reunindo 1,6 milhão de pessoas e agora ocupa a terceira posição geral.