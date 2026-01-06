Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Show em Copacabana em 2026: Paes posta foto de maiores estrelas da música e lança pergunta

Nas redes sociais, o público pede por apresentações de divas pop e destacam Rihanna e Britney Spears

Redação O Liberal com informações da AE

Rio de Janeiro planeja mais um grande show gratuito em Copacabana para 2026, seguindo os passos de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. Nesta terça-feira, 6, o prefeito Eduardo Paes consultou o público para escolher o próximo artista.

"Chegou o momento de começar a discutir esse tema! Lançadas as apostas: diz aí, quem vocês querem", escreveu Paes. Ele divulgou imagens de diversos nomes, como Bono Vox, Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Shakira, Chris Martin, Britney Spears e Justin Bieber.

Nas redes sociais, internautas demonstram preferência por divas pop, citando Rihanna e Britney Spears, que estão afastadas dos palcos. Beyoncé também é lembrada, após sua Cowboy Carter Tour em 2025 se tornar a turnê country de maior bilheteria.

Os shows marcantes em Copacabana

Em maio de 2025, Lady Gaga realizou uma apresentação histórica na Praia de Copacabana. O evento reuniu 2,1 milhões de pessoas, superando a estimativa inicial de 1,6 milhão de fãs, segundo dados da Prefeitura, Polícia Militar e produção.

Apesar do sucesso de Lady Gaga, seu show não alcançou o recorde de maior público no local. O Guinness, o Livro dos Recordes, registra a apresentação de Rod Stewart em 1994, que atraiu cerca de 3,5 milhões de pessoas.

Um ano antes, em 1993, Jorge Ben Jor e Tim Maia se apresentaram juntos para aproximadamente 3 milhões de fãs. Vale ressaltar que ambas as apresentações, de Rod Stewart e da dupla brasileira, ocorreram durante a festa de Réveillon.

Até 2024, o maior público em Copacabana fora do Réveillon pertencia aos Rolling Stones, com 1,5 milhão em 2006. Madonna superou essa marca em 2024, reunindo 1,6 milhão de pessoas e agora ocupa a terceira posição geral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Copacabana

Show

2026
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda