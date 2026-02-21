Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos cinco 'Mamonas Assassinas' serão exumados

Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo

O Liberal
fonte

Mamonas Assassinas completa 30 anos no próximo dia 2 (Divulgação)

Nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, um novo capítulo encerra a trajetória física de um dos maiores fenômenos da cultura pop brasileira com a exumação dos corpos dos cinco integrantes do grupo Mamonas Assassinas. A banda, que conquistou o país com o humor irreverente de sucessos como “Brasília Amarela” e “Pelados em Santos”, teve sua jornada interrompida abruptamente em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, tragédia que completa 30 anos no próximo dia 2 de março.

Em um gesto de sensibilidade e consciência ambiental, as famílias dos músicos entraram em um acordo para realizar a cremação dos restos mortais. As cinzas de Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli serão transformadas em adubo para o plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos, cidade que serviu de berço para o grupo e onde eles residiam.

VEJA MAIS

image Carta psicografada de Dinho, dos Mamonas Assassinas, fala sobre acidente e reencarnação; confira
Mensagem atribuída ao vocalista, que morreu em 1996, viraliza nas redes sociais e emociona fãs quase três décadas após a tragédia

image ‘Mamonas Assassinas, o Legado’ tem apresentação marcada para Belém
O espetáculo será no dia 10 de maio de 2024.

image Sobrinho de Mamonas Assassinas fala sobre interpretar o tio: 'Sinto uma energia muito forte'
Beto é o guitarrista do novo Mamonas Assassinas e também interpreta o tio Bento no filme que tem estreia para 2024.

 

O fatídico sábado de 1996 permanece vivo na memória nacional. Naquela noite de 2 de março, o quinteto retornava de uma apresentação no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a bordo de um jato Learjet modelo 25D, prefixo PT-LSD. Às 23h15, durante uma tentativa de arremetida ao Norte de São Paulo, a aeronave colidiu contra a Serra da Cantareira. Além dos músicos, o desastre vitimou o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o copiloto Alberto Takeda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Porto.

Na época do acidente, os Mamonas Assassinas viviam o ápice absoluto de um sucesso meteórico. Com um estilo definido como "rock cômico", o primeiro e único disco do grupo vendeu 1,8 milhão de cópias em apenas oito meses, alcançando hoje a marca de 3 milhões e consolidando-se como um dos maiores êxitos comerciais da história da música nacional. O show em Brasília, realizado para cerca de 4 mil pessoas, seria o último da turnê brasileira antes de uma viagem planejada para Portugal e do início das gravações do segundo álbum.

A despedida, em 1996, paralisou o Brasil. O velório no Ginásio Municipal Paschoal Thomeu, em Guarulhos, reuniu 30 mil pessoas em uma quadra repleta de bandeiras do Brasil e camisas de times de futebol, como a do Corinthians, depositada sobre o caixão de Dinho. O cortejo até o cemitério Parque das Primaveras I mobilizou mais de cem mil fãs em um clima de profunda comoção, onde jovens balançavam galhos de mamona em homenagem aos ídolos. No momento do sepultamento, em uma coincidência dolorosa, a multidão cantou "Parabéns a Você" para Dinho, que completaria 25 anos naquele exato dia 4 de março.

Vinte e duas décadas após as palavras de Valéria Zopello, então namorada de Dinho, que descreveu os músicos como "crianças que gostariam que fôssemos alegres como eles foram", a transformação de seus restos mortais em novas árvores simboliza a renovação de um legado que, três décadas depois, ainda se recusa a desaparecer da memória e do coração dos brasileiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Mamonas Assassinas

Exumação
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB 26

Resumo do BBB 26 deste sábado (21): Festa com Léo Santana, troca de farpas e Líder arrependido

A madrugada dentro da casa foi de articulações e emoções

21.02.26 9h00

sensibilidade

Após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos cinco 'Mamonas Assassinas' serão exumados

Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo

21.02.26 8h44

MESOPOTÂMICO

Após encerrar maratona de Carnaval em SP e RJ, Milton Cunha vem para o Camarote Miltons em Belém

O renomado comentarista da TV Globo desembarca na Aldeia Amazônica nos dias 27 e 28 de fevereiro para celebrar carnaval paraense com a presença das vencedoras do Rainha das Rainhas 2026

21.02.26 8h00

CINEMA

Selton Mello anuncia novo projeto internacional no cinema: 'I Don’t Even Know Who I Was'

Projeto foi filmado em Paris, em 35mm, e tem ator como protagonista

20.02.26 10h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRISTEZA

Quem era Bianca Dias, influenciadora que morreu aos 27 anos? Morte repercutiu no exterior

O jornal The Sun classifica o caso como 'tragédia da beleza'.

20.02.26 21h07

sensibilidade

Após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos cinco 'Mamonas Assassinas' serão exumados

Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo

21.02.26 8h44

POLÊMICA

Mãe de Virginia desmente que filha teria ido visitar terreiro antes do carnaval: 'Somente Deus'

Nas redes sociais, a maioria das pessoas não gostou da forma como Margareth Serrão abordou o assunto que envolve religião

20.02.26 18h28

MESOPOTÂMICO

Após encerrar maratona de Carnaval em SP e RJ, Milton Cunha vem para o Camarote Miltons em Belém

O renomado comentarista da TV Globo desembarca na Aldeia Amazônica nos dias 27 e 28 de fevereiro para celebrar carnaval paraense com a presença das vencedoras do Rainha das Rainhas 2026

21.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda