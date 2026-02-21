Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Bailinho da Verene' reúne shows de artistas paraenses autorais, em Belém

Programação ocorre no domingo (22), às 20h, no Studio Pub

O Liberal
fonte

Banda Verene (Neyvicton Trindade)

A Banda Verene realiza no próximo domingo (22), às 20h, o 'Bailinho da Verene', evento que reúne música autoral, atmosfera carnavalesca e participações de artistas da cena musical paraense. A programação acontece no Studio Pub, em Belém. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores de R$ 15 no primeiro lote e R$ 25 no segundo lote. 

O evento propõe uma programação musical fora do circuito oficial de carnaval e reúne apresentações em formato de baile. A banda anfitriã conduz a noite com repertório próprio e recebe convidados ao longo da programação.

Além do show da Verene, o 'Bailinho' contará com apresentação da Los Cabanos e participações de Malu Guedelha, Banda Mangífera, Rasec, Íris, Letícia Portela e Yellow Bomb.

Serviço:

Bailinho da Verene

  • Data: domingo, 22 de fevereiro
  • Horário: 20h
  • Local: Studio Pub – Belém (PA)
  • Ingressos: via Sympla ou Pix (Producaoverene@gmail.com)

 

.
