'Bailinho da Verene' reúne shows de artistas paraenses autorais, em Belém

A Banda Verene realiza no próximo domingo (22), às 20h, o 'Bailinho da Verene', evento que reúne música autoral, atmosfera carnavalesca e participações de artistas da cena musical paraense. A programação acontece no Studio Pub, em Belém. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores de R$ 15 no primeiro lote e R$ 25 no segundo lote.

O evento propõe uma programação musical fora do circuito oficial de carnaval e reúne apresentações em formato de baile. A banda anfitriã conduz a noite com repertório próprio e recebe convidados ao longo da programação.

Além do show da Verene, o 'Bailinho' contará com apresentação da Los Cabanos e participações de Malu Guedelha, Banda Mangífera, Rasec, Íris, Letícia Portela e Yellow Bomb.

Serviço:

Bailinho da Verene

Data: domingo, 22 de fevereiro

Horário: 20h

Local: Studio Pub – Belém (PA)

Ingressos: via Sympla ou Pix (Producaoverene@gmail.com)