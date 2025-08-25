Capa Jornal Amazônia
Verene lança ‘5x2’ com Drin Esc e dá continuidade ao pré-lançamento do primeiro álbum

Faixa traduz o cansaço da vida-trabalho e propõe o corpo em movimento como espaço de libertação

O Liberal

Após apresentar o single “Líquido” nas plataformas digitais, a banda paraense Verene dá continuidade ao ciclo de pré-lançamento de seu primeiro álbum de estúdio com o lançamento de “5x2”, faixa em parceria com o rapper Drin Esc. A música surge como um protesto dançante contra a rotina exaustiva e o esgotamento coletivo, explorando o corpo em movimento como espaço de libertação e crítica ao modelo de vida baseado no trabalho incessante.

A faixa, que já está disponível para ser ouvida,  traduz o cansaço de viver para bater ponto e a urgência de buscar escapismo, ainda que apenas por um fim de semana. O single mistura indie pop, trap e batidas eletrônicas, com influências de Blur, Gorillaz e Charlie Brown Jr., trazendo guitarras distorcidas, sintetizadores e uma levada que dialoga tanto com a pista de dança quanto com o mosh.

O guitarrista Felipe Palha explicou que a nova canção é uma crítica ácida, mas bem-humorada, sobre a vivência da rotina do trabalhador que muitas vezes vê o tempo, seus momentos e seu descanso escaparem entre os dedos”. Ele ressaltou que a música representa os momentos de extravasamento, aqueles instantes em que as pessoas tentam sentir liberdade apesar das exigências diárias.

“É uma visão interna de como a pessoa lida com a falta de liberdade, tentando viver por esses momentos de extravasamento. Queremos que quem ouça se sinta representado”, completou o músico.

O vocalista Giovanni Zeit reforçou que a faixa reflete uma experiência tanto pessoal quanto coletiva. “Todo mundo já sentiu o peso dessa rotina de segunda a sexta, esse ‘5x2’ que nos consome. Na época em que estávamos compondo, efervescia nacionalmente a discussão sobre a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, e quisemos transformar esse debate em música”, contou. 

Segundo ele, as imagens da canção nasceram do lugar do corpo cansado que, ao mesmo tempo, deseja aproveitar a vida. “O protesto dançante veio como resposta: se o sistema nos cobra produtividade até a exaustão, a nossa resposta é transformar esse esgotamento em festa, em música e em crítica”, acrescentou.

Formada também por Berg Viana (bateria e vocais), Dionísio Fares (baixo) e Gabriel Flexa (guitarra, synth e vocais), a Verene está construindo em sua nova fase um repertório que revela duas faces do mesmo tempo: o impulso de explodir e a necessidade de sentir. 

Segundo os músicos, ambas as faixas, “Líquido” e “5x2”, funcionam como pontos de entrada para o espaço liminar que estrutura todo o álbum - o lugar entre o desmoronamento e a reconstrução. A previsão é que novo projeto, que terá dez faixas, seja lançado mês de setembro. 

