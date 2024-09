Interação com fãs marca lançamento do novo single duplo da banda Verene

A banda paraense Verene se prepara para lançar seu single duplo com as faixas “Tudo me Distrai” e “Cigana” nas plataformas digitais na terça-feira (17/09), marcando uma nova fase em sua trajetória musical. O projeto reflete o amadurecimento e a reafirmação da identidade sonora da banda, que agora traz texturas influenciadas pela música brasileira e sul-americana.

Composta por Berg Viana (bateria e vocais), Dionísio Fares (baixo), Felipe Palha (guitarra e synth), Gabriel Flexa (guitarra, synth e vocais) e Giovanni Zeit (vocal), a Verene explora, nesta nova etapa, influências do post-punk e synthpop, incorporando sons contemporâneos. As letras das novas faixas capturam os desafios da juventude e a rotina acelerada do jovem adulto.

Sobre o lançamento, os membros Berg Viana e Felipe Palha destacam a importância de compartilhar a nova identidade estética e sonora da banda, principalmente após a mudança de formação no início do ano.

“O single duplo é um vislumbre das possibilidades que almejamos a longo prazo. Entendemos como necessário mostrar um pouco da nossa identidade. A escolha dessas faixas foi construída no nosso primeiro show com a nova formação, onde o público votou em suas preferidas”, comentou Berg.

Cada uma das novas faixas reflete a diversidade de influências dentro da banda. "Cada membro tem inspirações heterogêneas na construção de cada música. Chegamos a consensos sobre alguns 'nortes', mas sem privar ninguém de colocar sua individualidade nos trabalhos. Esse contraste de ideias unidas em uníssono é o que torna esses singles especiais para nós", afirmou Felipe.

Já Berg acrescenta que as inspirações para as músicas vão além de gêneros musicais. "Discutimos ideias novas provenientes de filmes, livros, redes sociais, vivências e até movimentações políticas”, complementou.

O grupo também vê esses singles como um marco importante na sua evolução. Felipe destaca que a Verene de 2024 é uma banda diferente dos anos anteriores, e esses lançamentos funcionam como uma amostra fonográfica da nova fase.

“Esses singles marcam um momento especial, como se fosse um marco zero do que a banda pretende se tornar”, disse o guitarrista.

O processo criativo por trás de “Cigana” e “Tudo me Distrai” envolveu uma interação direta com o público durante um show em maio no Ná Figueredo, onde os fãs participaram da escolha das músicas.

Giovanni Zeit, vocalista da banda, destaca a importância dessa troca de energia. “Foi muito legal ter essa participação do público. Essa troca é essencial para nós”, afirmou.

As músicas foram gravadas na RB Produções, sob a supervisão de Giovanni Zeit e Gabriel Flexa, que também foi responsável pela mixagem e masterização. A produção visual do single contou com fotos de Breno Leal e edição de Berg Viana, reforçando o caráter independente da Verene.

O lançamento do single duplo também marca a primeira vez que os cinco integrantes entraram juntos em estúdio para gravar, o que foi descrito por Dionísio Fares, baixista da banda, como uma experiência marcante. "Foi a concretização de uma nova fase. Ainda estamos entendendo como funcionamos no estúdio, mas foi um grande aprendizado”, disse.

Além do lançamento digital, a banda planeja shows para apresentar as novas músicas e já trabalha no seu primeiro álbum, previsto para o primeiro semestre de 2025. “Nossa meta é criar o melhor conteúdo para nossas músicas e shows, e conquistar novos espaços”, disse Gabriel Flexa.