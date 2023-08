Banda Verene lança o seu primeiro EP, ‘Por Onde Tudo Passa’, nas plataformas digitais

Nesta sexta-feira (18), a banda paraense Verene lança o seu primeiro EP, “Por Onde Tudo Passa”, em todas as plataformas digitais. O projeto contará com cinco faixas musicais que vão do pop brasileiro ao indie rock nacional. E, para celebrar a nova fase, o grupo independente vai realizar no próximo dia 1º de setembro um show comemorativo, no espaço Na Figueiredo, no bairro de Nazaré, em Belém, a partir das 19h. O evento terá discotecagem da DJ Jheni Cohen e participação do conjunto Chuva das Três.

O grupo é formado por Antônio Azevedo (vocalista), Berg Viana (baterista), Gabriel Flexa (guitarrista) e Dionísio Fares (baixista). O novo projeto reflete a partir da ótica dos integrantes da banda como é crescer e reconhecer suas escolhas e caminhos seguidos na vida adulta.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o baixista Dionísio Fares afirmou que a banda está bastante animada e ansiosa para o lançamento do primeiro EP, já que houve muito empenho e carinho dos envolvidos para a concretização do novo trabalho.

“É incrível ver todo o processo até o resultado final. Estamos muito felizes com o que entregamos e não esperamos a hora de compartilhar com o mundo”, declarou o músico.

As faixas que serão lançadas no EP marcam uma nova fase para a Verene. Nelas, o público poderá conferir uma nova maneira dos integrantes tocarem. “A banda está mais madura e os materiais estão um pouco diferentes dos nossos antigos, arriscamos bastante em instrumentos novos e estilos de composições. O público que acompanha a gente irá se surpreender”, acrescentou o baixista.

Além da maturidade e diversidade sonora da banda, os ouvintes poderão apreciar nas letras uma gama de sentimentos que permeiam a trajetória de qualquer jovem-adulto que vive em 2023: rock energético com anseios sobre o futuro (Venturo); o amadurecimento de um relacionamento com sintetizadores etéreos (Fica); se reconectar com nós mesmos (Quando Dói Desfazer) e refletir sobre a caminhada da vida até aqui (1982).

“A gente sempre tenta valorizar a visão de cada um no processo de composição, somos livres para trazer ideias e isso acaba facilitando o fluxo criativo. Esperamos gerar conexão com as pessoas que se identificarem com o que foi escrito”, disse Dionísio sobre o processo de inspiração do grupo para criar as letras.

O grupo tem como uma das suas referências musicais levadas para o EP, os artistas de Terno Rei, Duda Beat, Tagua Tagua e White Lies.

Serviço

Show de lançamento do primeiro EP da banda Verene

Data : 1º de setembro;

: 1º de setembro; Horário : às 19h;

: às 19h; Local: no espaço Na Figuereido.