Banda paraense Verene realiza show de preparação para o primeiro álbum de estúdio

Nome da nova geração do pop rock paraense, a banda Verene realiza neste domigo, 01, um show Kasa Mazé, no bairro da Batista Campos, em Belém, a partir das 18h. A apresentação, em clima de confraternização, terá participações especiais, promoções de bebidas e comidas em parceria com o espaço cultural. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla e diretamente nas páginas oficias da banda.

O show promete trazer uma seleção de músicas que marcaram a trajetória da banda, além de faixas inéditas, ainda em produção. Segundo o vocalista Giovanni Zeit, o setlist foi pensado para agradar tanto quem já acompanha o trabalho da Verene quanto quem está conhecendo a banda agora.“Algumas faixas já fazem parte da história da Verene e outras são inéditas dos nossos próximos lançamentos. Pensamos em setlists que contemplem todos os públicos”, explicou o vocalista.

O evento contará ainda com participações de bandas autorais, como Cout e Cazimi, além de artistas solo como Rasec, Malu Guedelha e Drin Esc. Para o guitarrista Felipe Palha, as colaborações tornam o evento ainda mais especial.

“Teremos participações em músicas nossas, tocaremos faixas dos colegas e apresentaremos sons novos feitos em parceria. Gostamos de explorar influências musicais com sintetizadores e percussão regionais”, destacou Felipe.

A banda aproveita o evento para lançar seu primeiro projeto de merchandising oficial, que visa não apenas divulgar a marca da Verene, mas também arrecadar fundos para a produção do primeiro álbum de estúdio, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025. “Nossa ideia é construir um evento com cara de confraternização”, comenta o baterista Berg Viana. “Além das músicas, o público poderá aproveitar promoções e colaborar com o crescimento da banda ao adquirir nossos produtos oficiais”, acrescentou.

O baixista Dionísio Fares revela que o público pode esperar para o próximo ano canções dançantes e reflexivas no futuro álbum. “Estamos extremamente animados e focados. Buscamos sempre reinventar a maneira de expressar nossas ideias, mesclando influências globais e regionais”, afirma.

A apresentação também celebra o sucesso dos singles "Tudo me Distrai" e "Cigana", lançados em setembro deste ano. De acordo com o guitarrista e vocalista Gabriel Flexa, o feedback tem sido muito positivo, tanto nas redes sociais quanto nas plataformas de streaming.

“A recepção tem sido ótima, com elogios à autenticidade das letras e à mistura de influências. Isso nos mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Gabriel.

Agende-se

Show da banda Verene

Data: 01/12

Hora: 18h

Local: Kasa Mazé

Ingressos: site Sympla e páginas oficiais da banda