Banda Verene realiza show solidário no Festival Projeto Luz

O Festival Projeto Luz confirmou a participação da Banda Verene, que recentemente lançou um single duplo com as músicas “Tudo me Distrai” e “Cigana”. Idealizado pela Pereau Produções, o evento inicia às 17h na Kasa Mazé, neste sábado (21), em Belém e tem como objetivo arrecadar doações e produtos de higiene pessoal para crianças e adolescentes de baixa renda que vivem com o vírus HIV.

O vocalista da Banda Verene, Giovanni Zei, destaca que a participação do grupo no evento tem um significado especial. "A arte tem um papel fundamental na sociedade e precisa ser cada vez mais ativa em iniciativas como a do Projeto Luz. Fico muito feliz de poder participar de um momento como esse e reunir pessoas em prol de uma causa tão nobre.”, afirmou o músico.

Vivendo uma nova fase de amadurecimento, a Banda Verene busca a reafirmação de sua identidade musical. Suas canções se apresentam com texturas e camadas influenciadas pelas músicas brasileiras e sulamericanas, além de referências ao underground dos anos 80 e 90. Sendo assim, o espírito da juventude e seus desafios são refletidos nas letras das músicas.

Giovanni revelou que a apresentação da banda no festival será em formato de pocket show, como forma de atiçar a curiosidade do público. "Nós buscamos mesclar no nosso set as músicas que o nosso público mais ama com as músicas novas que mais funcionaram nos últimos shows, para dar o gostinho do que vem por aí”, sem revelar muitos detalhes dos lançamentos do próximo ano.

O baixista da Banda Verene, Dionísio Fares, contou como foi a preparação para o show e revelou que haverá a participação especial de outro artista. "Estamos preparando uma apresentação singela e com novidades, mesclando músicas novas e as já lançadas. Teremos também participação de Rodrigo Rasec, cantando 'Caipirinha' conosco”, disse Dionísio.

Além do baixista Dionísio e do vocalista Giovanni, a banda é formada pelo guitarrista Felipe Palha, o vocalista e também guitarrista Gabriel e o baterista Berg Viana. Sobre o show, o baterista Berg Viana prometeu muita energia com a qualidade de sempre. “A gente faz o nosso trabalho com muita entrega, com muita qualidade independente de onde a gente esteja. Queremos mostrar algumas coisas novas, mas sem deixar de tocar as músicas que fazem parte do que é a Verene hoje. Então será um momento de muita entrega, muita vontade de fazer um evento legal e somar no festival.”.

O baterista também contou como surgiu o convite para participar do Projeto Festival Luz. “A gente tem uma parceria muito legal com os meninos do Pereau e o convite surgiu a partir de um show que fizemos com o Rasec no início do mês. A gente super topou na hora, a gente entende a cultura desse jeito. A cultura é transversal a temáticas como essa, são coisas que não se separam.”, finalizou Berg.

Na cena musical paraense desde 2019, a banda carrega influências da banda Fresno, QOTSA, Molho Negro, Scalene, entre outras bandas. O Festival Projeto Luz conta com outras atrações além da Banda Verene como: Turbo, Jeff Moraes, Zell, Mangífera, e Buk, além da exposição do Coletivo BRT & Safo. Os ingressos para participar do festival será um produto de higiene pessoal para doação.