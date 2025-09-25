Capa Jornal Amazônia
Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

O Liberal
fonte

Banda Verene (Neyvicton Trindade)

A banda paraense Verene apresenta no próximo domingo (28) às 20h, no Studio Pub, localizado no bairro da Batista Campos, em Belém, o show de lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, “Por Mais Uma Semana”. O trabalho, que já está disponível nas plataformas digitais, reúne dez faixas inéditas e traz influências de indie alternativo, pop rock brasileiro e dreamgaze, combinando elementos contemporâneos com referências à Amazônia. Os ingressos estão à venda no site da Sympla. 

O repertório do show inclui todas as músicas do novo disco e canções que marcaram a trajetória do grupo. A apresentação contará ainda com a participação especial da banda Junoplast Cave

Gravado na capital paraense, o álbum marca o encerramento de um ciclo de criação para os integrantes. O baixista Dionísio Fares destacou que o lançamento representa o fim da fase de produção e o início de uma nova etapa para a banda. “‘A apresentação será em clima de festa e confraternização, que marca tanto o fim da fase de produção quanto o início de uma nova etapa para a banda com o nosso primeiro disco”, disse. 

image VÍDEO: Banda paraense faz versão indie rock da música 'Eu Amo Você', da Banda Os Brothers
A banda Verene fez um cover alternativo do melody marcante e viralizou nas redes sociais

Já o vocalista Giovanni Zeit reforçou o convite ao público, afirmando que todas as faixas do disco serão apresentadas, junto a músicas já conhecidas, em um show pensado para promover interação com os fãs.

“Queremos ver todo mundo afiado nas letras e ninguém parado”, disse o cantor, em clima de expectativa para a estreia do trabalho”, complementou. 

