Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

A banda paraense Verene apresenta no próximo domingo (28), às 20h, no Studio Pub, localizado no bairro da Batista Campos, em Belém, o show de lançamento de seu primeiro álbum de estúdio, “Por Mais Uma Semana”. O trabalho, que já está disponível nas plataformas digitais, reúne dez faixas inéditas e traz influências de indie alternativo, pop rock brasileiro e dreamgaze, combinando elementos contemporâneos com referências à Amazônia. Os ingressos estão à venda no site da Sympla.

O repertório do show inclui todas as músicas do novo disco e canções que marcaram a trajetória do grupo. A apresentação contará ainda com a participação especial da banda Junoplast Cave.

Gravado na capital paraense, o álbum marca o encerramento de um ciclo de criação para os integrantes. O baixista Dionísio Fares destacou que o lançamento representa o fim da fase de produção e o início de uma nova etapa para a banda. “‘A apresentação será em clima de festa e confraternização, que marca tanto o fim da fase de produção quanto o início de uma nova etapa para a banda com o nosso primeiro disco”, disse.

Já o vocalista Giovanni Zeit reforçou o convite ao público, afirmando que todas as faixas do disco serão apresentadas, junto a músicas já conhecidas, em um show pensado para promover interação com os fãs.

“Queremos ver todo mundo afiado nas letras e ninguém parado”, disse o cantor, em clima de expectativa para a estreia do trabalho”, complementou.