Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Banda paraense Verene lança primeiro disco de estúdio e revisita sons da Amazônia

São 10 faixas inéditas combinadas com beats eletrônicos, timbres orgânicos e texturas experimentais

O Liberal

A banda paraense Verene lança nesta segunda-feira (15), às 7h, seu primeiro disco de estúdio, “Por Mais Uma Semana”, disponível em todas as plataformas digitais. Com 10 faixas inéditas, o álbum transita entre indie alternativo, pop rock brasileiro e dreamgaze, incorporando elementos orgânicos que remetem à Amazônia. Gravado em Belém, o trabalho reflete dilemas de uma geração que vive em estado de urgência, oferecendo uma travessia emocional, política e estética.

Segundo os integrantes, o disco nasceu do cansaço, mas também do desejo de seguir adiante. “Cada faixa representa um estado de espírito do cotidiano moderno: sobrecarga, desilusão, raiva, nostalgia, afeto e esperança. Este álbum é nosso momento, resultado de um processo de experimentação e da busca por um som que ainda não sabíamos qual seria”, afirma o vocalista Giovanni Zeit.

VEJA MAIS

image Verene lança ‘5x2’ com Drin Esc e dá continuidade ao pré-lançamento do primeiro álbum
Faixa traduz o cansaço da vida-trabalho e propõe o corpo em movimento como espaço de libertação

image VÍDEO: Banda paraense faz versão indie rock da música 'Eu Amo Você', da Banda Os Brothers
A banda Verene fez um cover alternativo do melody marcante e viralizou nas redes sociais

Entre o colapso e a reconstrução

O conceito de liminaridade é central no trabalho. A banda buscou traduzir musicalmente momentos de transição, desconforto e ambiguidade. “Momentos de transição geram sentimentos viscerais. Nossa forma de traduzir isso está na estética sonora e na entrega vocal”, explica o guitarrista Felipe Palha.

O disco está estruturado em três blocos emocionais. O primeiro, “Exaustão e rotina: o peso do tempo”, traz faixas como Blasé, crítica ao colonialismo cultural; 5x2, manifesto sobre a rotina em parceria com o rapper Drin Esc; e Alto Mar, sobre esgotamento. Já o segundo, “Colapso e ruptura: o desmoronar”, inclui Atlas, sobre dependência emocional; Indeciso, dança melancólica marcada pelo caos; Melhor Assim, despedida lúcida; e Mairi, grito político da floresta. E o terceiro bloco, “Reconstrução e esperança: o recomeço”, apresenta Casa, memória afetiva; Pro Vazio Não Roubar Teu Lugar, sobre coletividade; e Líquido, símbolo de amadurecimento e transição emocional.

Sons da Amazônia

A sonoridade do disco combina beats eletrônicos, timbres orgânicos e texturas experimentais, refletindo referências do rock alternativo internacional e nacional, mas também a vivência amazônica. “Nossa posição geográfica é tão importante quanto nossos gostos musicais. As referências amazônicas estão enraizadas em quem somos e trazê-las à música é um motivo de orgulho”, afirma Giovanni.

As letras abordam temas urgentes para a juventude, como valorização da vida além do trabalho, fim de grandes amores, colapso ambiental e saúde mental. Para o baixista Dionísio Fares, o disco oferece uma mensagem intimista: “Mesmo quem não se identifica com as pautas pode aproveitar. Mas para quem vive o que expomos, a intenção é acolher, como se estivesse conversando com um amigo”.

O baterista Berg Viana acrescenta que o álbum reflete a própria trajetória da banda: “É resultado de anos de maturidade musical. A celebração do lançamento não é só deste momento, mas de todo o percurso até aqui”.

Show de lançamento

O primeiro show de “Por Mais Uma Semana” será no Studio Pub, em Belém, no dia 28 de setembro, às 20h, com participação de artistas convidados. O repertório incluirá as 10 faixas do disco e outras músicas que marcaram a trajetória da banda. “Queremos mostrar o álbum na íntegra, mas também revisitar músicas que o público já conhece. Será uma celebração construída junto com quem fez parte dessa caminhada”, destaca o guitarrista Gabriel Flexa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Banda Verene

Lançamento

álbum de estúdio
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

FIGURINO

Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town

As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

14.09.25 21h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

CELEBRIDADES

Preta Gil explica que precisou reeducar Gilberto Gil: 'Meu pai parou de falar sobre o meu corpo'

Preta responde sobre a reeducação do pai sobre determinados assuntos no programa Roda Viva na última segunda-feira (4)

05.03.24 14h44

RAINHA DO AMAZONAS

VÍDEO: Patixa Teló participa do 'Estrela da Casa' na TV Globo e conhece Cauã Reymond

Influenciadora paraense foi destaque na gravação do reality Estrela da Casa da TV Globo nesta segunda-feira (15/9)

15.09.25 23h26

Dorama

Conheça três doramas com o ator Ahn Hyo-seop, estrela de 'Pretendente Surpresa'

O ator sul-coreano já protagonizou diversas séries de sucesso

24.06.25 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda