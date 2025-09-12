Banda paraense Verene lança primeiro disco de estúdio e revisita sons da Amazônia

A banda paraense Verene lança nesta segunda-feira (15), às 7h, seu primeiro disco de estúdio, “Por Mais Uma Semana”, disponível em todas as plataformas digitais. Com 10 faixas inéditas, o álbum transita entre indie alternativo, pop rock brasileiro e dreamgaze, incorporando elementos orgânicos que remetem à Amazônia. Gravado em Belém, o trabalho reflete dilemas de uma geração que vive em estado de urgência, oferecendo uma travessia emocional, política e estética.

Segundo os integrantes, o disco nasceu do cansaço, mas também do desejo de seguir adiante. “Cada faixa representa um estado de espírito do cotidiano moderno: sobrecarga, desilusão, raiva, nostalgia, afeto e esperança. Este álbum é nosso momento, resultado de um processo de experimentação e da busca por um som que ainda não sabíamos qual seria”, afirma o vocalista Giovanni Zeit.

VEJA MAIS

Entre o colapso e a reconstrução

O conceito de liminaridade é central no trabalho. A banda buscou traduzir musicalmente momentos de transição, desconforto e ambiguidade. “Momentos de transição geram sentimentos viscerais. Nossa forma de traduzir isso está na estética sonora e na entrega vocal”, explica o guitarrista Felipe Palha.

O disco está estruturado em três blocos emocionais. O primeiro, “Exaustão e rotina: o peso do tempo”, traz faixas como Blasé, crítica ao colonialismo cultural; 5x2, manifesto sobre a rotina em parceria com o rapper Drin Esc; e Alto Mar, sobre esgotamento. Já o segundo, “Colapso e ruptura: o desmoronar”, inclui Atlas, sobre dependência emocional; Indeciso, dança melancólica marcada pelo caos; Melhor Assim, despedida lúcida; e Mairi, grito político da floresta. E o terceiro bloco, “Reconstrução e esperança: o recomeço”, apresenta Casa, memória afetiva; Pro Vazio Não Roubar Teu Lugar, sobre coletividade; e Líquido, símbolo de amadurecimento e transição emocional.

Sons da Amazônia

A sonoridade do disco combina beats eletrônicos, timbres orgânicos e texturas experimentais, refletindo referências do rock alternativo internacional e nacional, mas também a vivência amazônica. “Nossa posição geográfica é tão importante quanto nossos gostos musicais. As referências amazônicas estão enraizadas em quem somos e trazê-las à música é um motivo de orgulho”, afirma Giovanni.

As letras abordam temas urgentes para a juventude, como valorização da vida além do trabalho, fim de grandes amores, colapso ambiental e saúde mental. Para o baixista Dionísio Fares, o disco oferece uma mensagem intimista: “Mesmo quem não se identifica com as pautas pode aproveitar. Mas para quem vive o que expomos, a intenção é acolher, como se estivesse conversando com um amigo”.

O baterista Berg Viana acrescenta que o álbum reflete a própria trajetória da banda: “É resultado de anos de maturidade musical. A celebração do lançamento não é só deste momento, mas de todo o percurso até aqui”.

Show de lançamento

O primeiro show de “Por Mais Uma Semana” será no Studio Pub, em Belém, no dia 28 de setembro, às 20h, com participação de artistas convidados. O repertório incluirá as 10 faixas do disco e outras músicas que marcaram a trajetória da banda. “Queremos mostrar o álbum na íntegra, mas também revisitar músicas que o público já conhece. Será uma celebração construída junto com quem fez parte dessa caminhada”, destaca o guitarrista Gabriel Flexa.