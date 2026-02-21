Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Anitta confirma que está solteira, mas deixa portas abertas para ex: 'Vai que a gente conversa'

Cantora apresentou desfile neste sábado em circuito de megabloco no Centro do Rio de Janeiro

O Liberal
fonte

O Bloco da Anitta tem estimativa de 100 mil pessoas (Fernando Maia/Riotur)

A cantora Anitta arrastou uma multidão pelo Centro do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (21), mas antes de iniciar o comando de seu bloco, o foco das atenções se voltou para sua vida pessoal. Em conversa com jornalistas nos bastidores, a artista confirmou o fim de seu relacionamento com o empresário Ian Bortolanza. Com o bom humor, Anitta brincou sobre a dificuldade de manter o equilíbrio entre a vida afetiva e a agenda profissional, admitindo que celebrou cedo demais a capacidade de conciliar o namoro com as exigências de sua carreira internacional.

"Comemorei cedo demais que estava conseguindo conciliar namoro com trabalho (risos). Tive um ano tranquilo, foi fácil viver as nuances da relação nessa tranquilidade. Quando intensifiquei o ritmo, a gente decidiu dar um tempo e focar no trabalho. Ele é uma pessoa magnífica, maravilhosa. Não sei, vai que o carnaval acaba e a gente conversa e resolve", explicou ela.

VEJA MAIS

image Bloco da Anitta reúne multidão e famosos no centro do Rio

image Quem é Ian Bortolanza, ex-namorado de Anitta?
Ele e Anitta assumiram o romance publicamente no Carnaval de 2025

image Anitta sugere mudanças em trios no carnaval de Salvador após show lotado

Segundo a cantora, o término ocorreu de forma amigável e foi motivado pela intensificação do seu ritmo de trabalho recente. Ela descreveu o ex-companheiro como uma pessoa magnífica e explicou que ambos decidiram dar um tempo para que ela pudesse focar totalmente em seus compromissos artísticos. No entanto, Anitta deixou uma porta aberta para o futuro, sugerindo que, após a poeira do Carnaval baixar, os dois podem se sentar para conversar e, eventualmente, reatar o compromisso.

O Bloco da Anitta também se transformou em um verdadeiro desfile de celebridades. Entre os convidados vips que acompanharam o trio, chamou a atenção a presença do jogador de futebol americano Tyler Boyd, do Cincinnati Bengals, que também já viveu um romance com a "Girl from Rio" no passado. Além do atleta, o evento contou com a presença de nomes de peso como as atrizes Marina Ruy Barbosa e Mariana Ximenes, além da campeã do BBB 21, Juliette Freire. Para elevar ainda mais a energia da folia, a apresentação teve a participação especial e surpresa de Carlinhos Brown, que dividiu os vocais com a anfitriã em um dos momentos mais marcantes da manhã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Anitta

Anitta solteira
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL 2026

Anitta confirma que está solteira, mas deixa portas abertas para ex: 'Vai que a gente conversa'

Cantora apresentou desfile neste sábado em circuito de megabloco no Centro do Rio de Janeiro

21.02.26 12h29

BBB 26

Resumo do BBB 26 deste sábado (21): Festa com Léo Santana, troca de farpas e Líder arrependido

A madrugada dentro da casa foi de articulações e emoções

21.02.26 9h00

sensibilidade

Após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos cinco 'Mamonas Assassinas' serão exumados

Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo

21.02.26 8h44

MESOPOTÂMICO

Após encerrar maratona de Carnaval em SP e RJ, Milton Cunha vem para o Camarote Miltons em Belém

O renomado comentarista da TV Globo desembarca na Aldeia Amazônica nos dias 27 e 28 de fevereiro para celebrar carnaval paraense com a presença das vencedoras do Rainha das Rainhas 2026

21.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

sensibilidade

Após quase 30 anos de acidente aéreo, corpos dos cinco 'Mamonas Assassinas' serão exumados

Famílias entraram em acordo para cremar os restos mortais e transformá-los em adubo

21.02.26 8h44

TRISTEZA

Quem era Bianca Dias, influenciadora que morreu aos 27 anos? Morte repercutiu no exterior

O jornal The Sun classifica o caso como 'tragédia da beleza'.

20.02.26 21h07

MESOPOTÂMICO

Após encerrar maratona de Carnaval em SP e RJ, Milton Cunha vem para o Camarote Miltons em Belém

O renomado comentarista da TV Globo desembarca na Aldeia Amazônica nos dias 27 e 28 de fevereiro para celebrar carnaval paraense com a presença das vencedoras do Rainha das Rainhas 2026

21.02.26 8h00

BBB 26

Resumo do BBB 26 deste sábado (21): Festa com Léo Santana, troca de farpas e Líder arrependido

A madrugada dentro da casa foi de articulações e emoções

21.02.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda