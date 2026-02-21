Anitta confirma que está solteira, mas deixa portas abertas para ex: 'Vai que a gente conversa'

A cantora Anitta arrastou uma multidão pelo Centro do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (21), mas antes de iniciar o comando de seu bloco, o foco das atenções se voltou para sua vida pessoal. Em conversa com jornalistas nos bastidores, a artista confirmou o fim de seu relacionamento com o empresário Ian Bortolanza. Com o bom humor, Anitta brincou sobre a dificuldade de manter o equilíbrio entre a vida afetiva e a agenda profissional, admitindo que celebrou cedo demais a capacidade de conciliar o namoro com as exigências de sua carreira internacional.

"Comemorei cedo demais que estava conseguindo conciliar namoro com trabalho (risos). Tive um ano tranquilo, foi fácil viver as nuances da relação nessa tranquilidade. Quando intensifiquei o ritmo, a gente decidiu dar um tempo e focar no trabalho. Ele é uma pessoa magnífica, maravilhosa. Não sei, vai que o carnaval acaba e a gente conversa e resolve", explicou ela.

Segundo a cantora, o término ocorreu de forma amigável e foi motivado pela intensificação do seu ritmo de trabalho recente. Ela descreveu o ex-companheiro como uma pessoa magnífica e explicou que ambos decidiram dar um tempo para que ela pudesse focar totalmente em seus compromissos artísticos. No entanto, Anitta deixou uma porta aberta para o futuro, sugerindo que, após a poeira do Carnaval baixar, os dois podem se sentar para conversar e, eventualmente, reatar o compromisso.

O Bloco da Anitta também se transformou em um verdadeiro desfile de celebridades. Entre os convidados vips que acompanharam o trio, chamou a atenção a presença do jogador de futebol americano Tyler Boyd, do Cincinnati Bengals, que também já viveu um romance com a "Girl from Rio" no passado. Além do atleta, o evento contou com a presença de nomes de peso como as atrizes Marina Ruy Barbosa e Mariana Ximenes, além da campeã do BBB 21, Juliette Freire. Para elevar ainda mais a energia da folia, a apresentação teve a participação especial e surpresa de Carlinhos Brown, que dividiu os vocais com a anfitriã em um dos momentos mais marcantes da manhã.