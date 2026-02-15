Anitta sugere mudanças em trios no carnaval de Salvador após show lotado

A cantora Anitta falou sobre a lotação de seu bloco de carnaval em Salvador na sexta-feira, 13. A declaração sobre o tema surgiu em resposta a uma reportagem publicada no perfil do Instagram do jornal A Tarde neste domingo, 15. O texto destacava "o caso dos foliões pisoteados durante a passagem do bloco puxado por Anitta no circuito Dodô (Barra/Ondina)".

"Queridos, todo meu respeito e gratidão por ser sempre tão bem-recebida, acolhida e respeitada na Bahia. Sei que cheguei ontem aqui neste carnaval, mas se pudesse, com toda a humildade do mundo dar uma sugestão, diria que acredito que se espaçar um pouco mais o tempo entre a saída dos trios, ajudaria demais nesse problema", escreveu a cantora.

Em seguida, prosseguiu: "Porque quando temos mais espaço entre os trios da frente e de trás, conseguimos controlar melhor o andamento, e o público consegue se espaçar um pouco mais."

"Peço desculpas por estar me intrometendo em algo que já funciona há tantos anos com tanta alegria. Mas digo com toda humildade, sabendo que nem baiana sou (embora gostaria muito de ser Risos) e estou fazendo isso há poucos anos", concluiu Anitta.

Em entrevista em vídeo ao site Aratu On, ontem, 14, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), foi questionado sobre os problemas envolvendo a passagem do bloco da cantora.

"No primeiro dia conseguimos fazer o melhor dia no Campo Grande, inclusive com participação maior de pessoas no circuito da avenida e do centro Barra/Ondina. Ontem, não. Tinha quase 1 milhão de pessoas na Barra/Ondina - como é historicamente essa passagem - no trio da Anitta, como também do Felipe Amorim, o que gerou problemas. A gente preparou uma barreira da guarda municipal para impedir problemas nos próximos dias", respondeu Reis.