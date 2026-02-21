Quem é Ian Bortolanza, ex-namorado de Anitta?

Antes da passagem do seu bloco no Rio de Janeiro neste sábado, 21, Anitta revelou que "deu um tempo" no seu namoro com o empresário Ian Bortolanza.

Ele e a cantora assumiram o romance publicamente no Carnaval de 2025. O namoro havia começado em janeiro, de forma discreta.

Anitta explicou ainda que o casal resolveu dar um tempinho para ela se dedicar ao trabalho, mas que a situação pode mudar. "Ritmo de Carnaval é intenso. Mas ele é uma pessoa incrível. Vai que o Carnaval acaba e gente conversa, volta, resolve. Encontra uma equação para eu trabalhar. E eu não comemoro tão cedo assim", confessou.

Quem é Ian Bortolanza?

Natural de Florianópolis, Ian Bortolanza é empresário e formado em Administração de Empresa. Ele atua no setor esportivo como sócio de duas empresas da área e já trabalhou na distribuidora de produtos médicos de sua família, localizada na capital catarinense.

Discreto, Ian tem as redes sociais fechadas, tendo pouco mais de 4 mil seguidores.