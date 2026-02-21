Capa Jornal Amazônia
Quem é Ian Bortolanza, ex-namorado de Anitta?

Ele e Anitta assumiram o romance publicamente no Carnaval de 2025

Com informações do Estadão Conteúdo
fonte

Anitta revela desejo de voltar com Ian Bortolanza (Reprodução)

Antes da passagem do seu bloco no Rio de Janeiro neste sábado, 21, Anitta revelou que "deu um tempo" no seu namoro com o empresário Ian Bortolanza.

Ele e a cantora assumiram o romance publicamente no Carnaval de 2025. O namoro havia começado em janeiro, de forma discreta.

Anitta explicou ainda que o casal resolveu dar um tempinho para ela se dedicar ao trabalho, mas que a situação pode mudar. "Ritmo de Carnaval é intenso. Mas ele é uma pessoa incrível. Vai que o Carnaval acaba e gente conversa, volta, resolve. Encontra uma equação para eu trabalhar. E eu não comemoro tão cedo assim", confessou.

Quem é Ian Bortolanza?

Natural de Florianópolis, Ian Bortolanza é empresário e formado em Administração de Empresa. Ele atua no setor esportivo como sócio de duas empresas da área e já trabalhou na distribuidora de produtos médicos de sua família, localizada na capital catarinense.

Discreto, Ian tem as redes sociais fechadas, tendo pouco mais de 4 mil seguidores.

 

