Bloco da Anitta reúne multidão e famosos no centro do Rio

O carnaval ainda não acabou. Na manhã deste sábado, 21, o bloco da Anitta arrastou foliões no centro do Rio de Janeiro.

O bloco da cantora se concentrou na Rua Primeiro de Março por volta das 7h e passou pelo Circuito Preta Gil, na Avenida Presidente Antônio Carlos. Em cima do trio, Anitta empolgou a multidão e ainda reuniu famosos que acompanharam a cantora nesse pós-carnaval.

Marina Ruy Barbosa, Mariana Ximenes, Juliette e até o jogador de futebol americano Tyler Boyd curtiram o bloco.

O cantor Carlinhos Brown também participou da apresentação e presenteou os foliões com flores

O Bloco da Anitta é um dos 20 marcados para sair pela cidade do Rio neste sábado. A previsão de público para a apresentação da cantora era de 100 mil pessoas, conforme o site com as informações do circuito oficial de blocos do Rio.