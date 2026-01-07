Preamar Cabano reúne exposições, cinema e música em programação gratuita em Belém

Até o dia 18 de janeiro, os belenenses poderão participar de uma série de programações gratuitas do Preamar Cabano, iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), iniciada nesta quarta-feira (7), em diferentes espaços culturais de Belém. Ao longo de quase duas semanas, o evento reúne atividades voltadas à preservação da memória, à valorização do patrimônio histórico e às manifestações culturais da Amazônia, com ações distribuídas em museus, centros culturais e equipamentos públicos da capital.

De acordo com a organização, a iniciativa propõe revisitar a história da Cabanagem (1835–1840) e a memória da capital paraense por meio de ações artísticas, educativas e culturais. As atividades propopostas incluem palestras, exposições, sessões de cinema, vivências artísticas e apresentações musicais.

A abertura oficial da programação ocorreu na manhã de hoje (7), às 9h30, no Salão Transversal do Museu do Estado do Pará (MEP), com a palestra “Levantes e Resistências no Grão-Pará: do Levante Tupinambá à Cabanagem”. A atividade contou com a participação da professora doutora Magda Ricci e de Danielle Souza, com mediação da professora doutora Dayseane Ferraz, abordando processos históricos de resistência no território paraense.

Durante o período do Preamar Cabano, o Museu do Estado do Pará também reabre ao público seus principais salões expositivos, entre eles a Sala da Conquista, a Sala dos Quadros e o Salão Renascença. A reabertura reintegra a exposição permanente do museu ao circuito museológico de Belém, ampliando as possibilidades de visitação e acesso ao acervo histórico.

A programação no MEP inclui ainda o Festival Antropofagia Mapping (Anma), que propõe o uso de tecnologias visuais para a exibição de trabalhos de artistas residentes da região Norte. As projeções serão realizadas na fachada do museu nos dias 9 e 10 de janeiro, a partir das 17h, reunindo produções que dialogam com cultura, ancestralidade e território.

No Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Palacete Faciola, a programação do Preamar Cabano inclui, no dia 9 de janeiro, às 19h, a exibição do filme “Um dia qualquer”. O espaço também recebe a exposição “Claudia Andujar – Cosmovisão”, com visitação aberta ao público de terça a domingo, das 9h às 17h, até o dia 18 de janeiro.

As atividades noturnas ganham destaque com a ação “Uma Noite no Museu”, realizada na noite do dia 9 de janeiro, a partir das 18h. A iniciativa reúne equipamentos que integram o Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM), além do Centro Cultural Banco da Amazônia, promovendo uma ocupação cultural simultânea em espaços de memória da cidade.

Outro ponto da programação é a abertura da temporada comemorativa pelos 30 anos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), com apresentações nos dias 9 e 10 de janeiro, às 20h, no Theatro da Paz. Os concertos contam com a participação de Fafá de Belém, do Coro Carlos Gomes e da solista Adriana Azulay. Os ingressos custam R$ 2 e poderão ser retirados na bilheteria do teatro a partir das 18h, limitados a duas unidades por pessoa.

Confira a programação completa:

Dias 8, 9 e 12 de janeiro:

19h30 - Performance 'Urutau - cinza verde mata'

Capela Museu do Estado do Pará

Sexta-feira (9)

9h - Abertura da exposição 'Territórios'

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas - Até dia 8/02

9h - Abertura da exposição 'Belém Refigurada'

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas - Até dia 08/02

A partir das 18h - Uma Noite no Museu

Entrada gratuita em todos os espaços participantes

19h - Exibição do filme 'Um Dia Qualquer'

Museu de Imagem e do Som: Palaceta Faciola

Sexta-feira (9) e sábado (10)

17h - Antropofagia Mapping

Área externa do Museu do Estado do Pará

Reabertura dos salões históricos: Salão Renascença e dos Quadros e Sala Conquista do MEP

Visitação: Terça a domingo - 9h às 17h

Museu do Estado do Pará

20h - Abertura da Temporada em homenagem aos 30 anos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Theatro da Paz

Ingressos: R$ 2 com retirada a partir das 18h nos dois dias de apresentação, na bilheteria do Theatro. Apenas duas unidades por pessoa.

A partir de sábado (10)

9h30 - Vivência artística - 'Entre veios' laboratório experimentação em gravura

Datas: 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 e 31 de janeiro; 01, 07 e 08 de fevereiro - 9h às 12h.

Museu do Círio

Sábado (10)

9h30 - Passeio ilustrado pelo jardim das esculturas

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Domingo (11)

10h - Oficina 'Tecido: Rio de Memórias'

Oficina que trabalha memórias, afetos e narrativas a partir de tecido com metáfora de rio, tempo e atravessamentos

Museu do Estado do Pará - MEP

Segunda-feira (12)

9h30 - 10h30 - Vivência artística no Forte: desenho e pintura

10h30 - 11h30 - Vivência artística no Forte: Grafismo sobre réplicas das urnas em miniaturas

Forte do Presépio

Exposições para visitar:

Claudia Andujar - Cosmovisão

Terça a domingo - 9h às 17h

Até o dia 18 de janeiro

Museu de Imagem e do Som - Palacete Faciola

Do Rio ao Mar - fotógrafo paraense Luiz Braga

Terça a domingo - 9h às 17h

Até o dia 18 de janeiro

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Belém Refigurada

Terça a domingo - 9h às 17h

Até o dia 8 de fevereiro

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Círio Festa em Movimento

Terça a domingo - 9h às 17h

Até dia 31 de janeiro

Museu do Círio

Você já escutou a terra?

Terça a domingo - 9h às 17h

Até o dia 28 de fevereiro

Museu do Estado do Pará

Climate Elders

Terça a domingo - 9h às 17h

Até dia 21 de janeiro

Galeria Fidanza

Territórios

Terça a domingo - 9h às 17h

Até dia 8 de fevereiro

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas

Caminhos para Belém: O amor que flui como água

Terça a domingo - 9h às 17h

Até dia 21 de janeiro

Hall da Galeria Fidanza - Museu de Arte Sacra