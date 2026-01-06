Fafá de Belém participa de concerto que celebra os 30 anos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) completa 30 anos de trajetória e celebra a data com um concerto especial nos dias 9 e 10 de janeiro, às 20h, no palco do próprio Theatro da Paz, em Belém. O espetáculo marca três décadas de atuação da orquestra e revisita momentos ligados à sua história, à música e aos encontros construídos ao longo desse período.

VEJA MAIS

Sob a regência do maestro Minguel Campos Neto, o concerto contará com participações especiais da cantora Fafá de Belém, do Coro Carlos Gomes e da soprano Adriana Azulay.

Os ingressos para o concerto comemorativo estarão à venda a partir das 18h, nos dias das apresentações, na bilheteria do Theatro da Paz. O valor é de R$ 2, com limite de duas unidades por pessoa.