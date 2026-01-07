Noite no Museu: Belém recebe programação gratuita em museus e espaços culturais nesta sexta (9)

A 1ª Noite no Museu de 2026, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), será realizada nesta sexta-feira (9), com inicia às 18h, e uma programação gratuita que se estende até as 22h e reúne diferentes espaços culturais de Belém. A iniciativa propõe a abertura simultânea de museus e centros históricos, com atividades abertas ao público, incluindo exposições fotográficas, mostras imersivas, apresentações e visitas guiadas.

VEJA MAIS

Segundo a organização do evento, o público pode se preparar para uma programação diversificada. Um dos pontos participantes é o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, onde estarão abertas as exposições “Do Rio ao Mar”, do fotógrafo paraense Luiz Braga, e “Belém Refigurada”, que apresenta leituras visuais sobre a capital.

O Museu do Forte do Presépio integra a agenda com a visitação ao acervo arqueológico de povos originários, exposto na Sala Guaimiaba. Já o Museu de Arte Sacra apresenta duas exposições fotográficas: “Cilmate Elders”, em cartaz na Galeria Fidanza, e “Caminhos para Belém (O amor que flui como água)”, instalada no hall da galeria.

O Museu do Círio participa da Noite no Museu com a exposição “Círio: Festa em Movimento”, que aborda aspectos históricos e simbólicos da maior manifestação religiosa do Pará. No Museu do Estado do Pará (MEP), o público poderá visitar a exposição “Você já escutou a Terra?”. A partir das 17h, o espaço também recebe o vídeo mapping “Antropofagia Mapping”, projetado na área externa do museu.

No mesmo local, está prevista a performance “Urutau-cinza verde mata”, solo interpretado pela artista paraense Michele Miranda, com direção de arte e visualidade de Patrícia Gondim; e, às 19h, a capela do museu recebe uma programação especial.

A agenda das atividades segue no Centro Cultural Palacete Faciola e no Museu da Imagem e do Som (MIS), que recebem a exposição “Claudia Andujar – Cosmovisão”. No MIS, também está programada a exibição do filme “Um dia qualquer”, a partir das 19h.

Outro espaço incluído na programação é o Parque Cemitério Soledade, que abre para visitação ao seu sítio histórico, integrando o circuito cultural da noite. No Museu das Amazônias, o público poderá conferir a exposição “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, além da mostra imersiva Ajuru, que propõe uma experiência sensorial.

Também participam o Centro Cultural Banco da Amazônia (Basa), com as exposições “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” e “Habitar a Floresta e Clima: o Novo Anormal”; o Museu da Polícia Militar, que mantém em cartaz sua exposição permanente sobre a história da corporação; e a Galeria de Arte da UFPA (GAU), no Complexo Mercedários, com a mostra “Terra Incógnita, notas amazonianas”.

No Museu da UFPA (MUFRA), a programação inclui, às 19h, uma conversa com o fotógrafo Reinaldo Silva Jr. sobre o lançamento de seu livro “Entre as Águas, em Meio à Floresta”.

SERVIÇO:

Uma Noite no Museu

Dia: sexta-feira, 9 de janeiro;

Horário: 18h às 22h;

Entrada gratuita.