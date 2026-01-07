Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Noite no Museu: Belém recebe programação gratuita em museus e espaços culturais nesta sexta (9)

Programação começa às 18h e reúne exposições fotográficas, mostras imersivas e apresentações

Amanda Martins
fonte

Noite no Museu 2026 abre museus de Belém com programação cultural gratuita (Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

A 1ª Noite no Museu de 2026, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), será realizada nesta sexta-feira (9), com inicia às 18h, e uma programação gratuita que se estende até as 22h e reúne diferentes espaços culturais de Belém. A iniciativa propõe a abertura simultânea de museus e centros históricos, com atividades abertas ao público, incluindo exposições fotográficas, mostras imersivas, apresentações e visitas guiadas.

VEJA MAIS

image Fafá de Belém participa de concerto que celebra os 30 anos da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz
Ingressos serão vendidos na bilheteria do Theatro da Paz a partir das 18h, nos dias do evento

image ‘Urutau-Cinza Verde-Mata’ estreia na Capela do MEP e percorre espaços culturais de Belém e Colares
Espetáculo articula corpo, memória e ancestralidade amazônica em apresentações gratuitas

image Exposição reúne múltiplos olhares sobre Belém em celebração aos 410 anos da capital
Público pode visitar o espaço a partir do dia 9 de janeiro, às 10h, com entrada gratuita

Segundo a organização do evento, o público pode se preparar para uma programação diversificada. Um dos pontos participantes é o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, onde estarão abertas as exposições Do Rio ao Mar”, do fotógrafo paraense Luiz Braga, e “Belém Refigurada”, que apresenta leituras visuais sobre a capital.

O Museu do Forte do Presépio integra a agenda com a visitação ao acervo arqueológico de povos originários, exposto na Sala Guaimiaba. Já o Museu de Arte Sacra apresenta duas exposições fotográficas: “Cilmate Elders”, em cartaz na Galeria Fidanza, e “Caminhos para Belém (O amor que flui como água)”, instalada no hall da galeria.

O Museu do Círio participa da Noite no Museu com a exposição “Círio: Festa em Movimento”, que aborda aspectos históricos e simbólicos da maior manifestação religiosa do Pará. No Museu do Estado do Pará (MEP), o público poderá visitar a exposição Você já escutou a Terra?”. A partir das 17h, o espaço também recebe o vídeo mappingAntropofagia Mapping”, projetado na área externa do museu. 

No mesmo local, está prevista a performance “Urutau-cinza verde mata”, solo interpretado pela artista paraense Michele Miranda, com direção de arte e visualidade de Patrícia Gondim; e, às 19h, a capela do museu recebe uma programação especial.

A agenda das atividades segue no Centro Cultural Palacete Faciola e no Museu da Imagem e do Som (MIS), que recebem a exposiçãoClaudia Andujar – Cosmovisão”. No MIS, também está programada a exibição do filme Um dia qualquer”, a partir das 19h.

Outro espaço incluído na programação é o Parque Cemitério Soledade, que abre para visitação ao seu sítio histórico, integrando o circuito cultural da noite. No Museu das Amazônias, o público poderá conferir a exposição Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, além da mostra imersiva Ajuru, que propõe uma experiência sensorial.

Também participam o Centro Cultural Banco da Amazônia (Basa), com as exposições “Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak” e “Habitar a Floresta e Clima: o Novo Anormal”; o Museu da Polícia Militar, que mantém em cartaz sua exposição permanente sobre a história da corporação; e a Galeria de Arte da UFPA (GAU), no Complexo Mercedários, com a mostra “Terra Incógnita, notas amazonianas”.

No Museu da UFPA (MUFRA), a programação inclui, às 19h, uma conversa com o fotógrafo Reinaldo Silva Jr. sobre o lançamento de seu livro Entre as Águas, em Meio à Floresta”.

SERVIÇO:

Uma Noite no Museu

  • Dia: sexta-feira, 9 de janeiro;
  • Horário: 18h às 22h;
  • Entrada gratuita. 

 

Palavras-chave

cultura

uma noite no museu

secult

programação gratuita

o que fazer em em belém
.
