Show gratuito de Shakira em Copacabana é confirmado por plataforma de música

Rumores sobre um possível show gratuito de Shakira na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ganharam força nos últimos dias após o nome da cantora colombiana aparecer listado em aplicativos e sites especializados em agenda de turnês. A apresentação estaria prevista para o dia 9 de maio de 2026, dentro do projeto Todo Mundo no Rio, que já levou artistas como Madonna e Lady Gaga às areias cariocas.

A informação surgiu inicialmente no site Songkick, plataforma que monitora turnês de artistas internacionais, e também apareceu no Deezer, aplicativo de streaming que foi patrocinador das últimas edições do evento. Apesar disso, não há confirmação oficial da Prefeitura do Rio ou da equipe da cantora até o momento.

VEJA MAIS

Como o show apareceu nos aplicativos

Plataformas como Deezer e Spotify não são responsáveis por confirmar a agenda de shows dos artistas. Esses aplicativos utilizam dados integrados de sites parceiros, como o Songkick, que permitem o cadastro de eventos a partir de informações básicas, como data e local.

Segundo o funcionamento da plataforma, apenas artistas, empresários, produtores, organizadores de eventos ou representantes locais podem adicionar shows à base de dados, o que levantou especulações sobre a veracidade do anúncio. Ainda assim, na tarde desta quarta-feira (7), o evento já não aparecia mais listado no Songkick, o que reforça a ausência de confirmação oficial.

Prefeito do Rio alimenta especulações

A possibilidade de Shakira ser a próxima atração do projeto também ganhou repercussão após postagens do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Na terça-feira (6), ele divulgou uma lista com nomes de artistas internacionais que estariam entre os desejados para a edição de 2026, incluindo Shakira, além de U2, Adele, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, Coldplay, Britney Spears e Justin Bieber.

Já nesta quarta-feira (7), Paes publicou um vídeo da cantora colombiana nas redes sociais com a legenda: “Será? Eu não sei de nada!”. A estratégia é semelhante à adotada em anos anteriores, quando o prefeito usou postagens enigmáticas antes da confirmação oficial de shows como os de Madonna e Lady Gaga.

Apesar dos indícios, a apresentação de Shakira em Copacabana ainda não foi oficialmente anunciada. Até o momento, não há detalhes confirmados sobre data, estrutura, patrocinadores ou programação do evento.