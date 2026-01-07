Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Show gratuito em Copacabana: saiba quem são os 10 artistas mais cotados para se apresentar em 2026

O evento está previsto para acontecer durante o feriadão do Dia do Trabalhador, entre 30 de abril e 4 de maio

Victoria Rodrigues
fonte

A previsão é de que a atração internacional deste ano seja confirmada pelo prefeito Eduardo Paes até fevereiro de 2026. (Foto: Reprodução/ X)

Mais uma vez a Prefeitura do Rio de Janeiro planeja realizar um show gratuito em Copacabana, assim como aconteceu com as apresentações de Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025. A previsão é de que a atração internacional deste ano seja confirmada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) até fevereiro de 2026.

Enquanto o público aguarda a tão esperada notícia, espera-se também que o show deste ano consiga superar os dos anos anteriores, que juntos alcançaram mais de 3,5 milhões de espectadores. Nas últimas semanas, os fãs estão comentando sobre a lista de possíveis artistas cotados para realizar a apresentação em Copacabana.

Confira os 10 artistas mais cotados para o Show de Copacabana:

  • Adele

image Adele (Foto: Reprodução/ Internet)

A cantora Adele já revelou que tenta há mais de 10 anos trazer um show para terras brasileiras, mas ainda não conseguiu realizar esse feito por razões logísticas. Por esse motivo, a artista é uma das mais cotadas, porém ela disse uma vez não gostar de espetáculos muito grandes e que prefere algo de menor porte, mais contido.

  • Beyoncé

image Beyoncé (Foto: Reprodução/ Internet)

Para chegar na altura de Lady Gaga e Madonna, Beyoncé parece ser a escolha ideal para atingir o nível das outras divas internacionais. Além disso, seus fãs especulam que 2026 será o ano em que a artista lançará o tão aguardado Act III, o que poderá significar um momento propício para se apresentar no Rio de Janeiro.

  • Britney Spears

image Britney Spears (Foto: Reprodução/ Billboard)

Após um processo midiático contra o próprio pai, a Princesa do Pop, Britney Spears, deixou claro que não possui mais interesse em fazer parte da indústria musical. Mas por enquanto, os fãs da cantora nunca deixaram de acreditar no retorno dela.

  • Bruno Mars

image Bruno Mars (Foto: Reprodução/ Internet)

Que o cantor Bruno Mars ama o Brasil, a maioria das pessoas já sabem, por isso o público está na expectativa de que venha mais uma vinda do artista ao país. Para os fãs, a felicidade reacendeu mais ainda quando o cantor anunciou o seu novo álbum nesta segunda-feira (5) no X.

  • Coldplay

image Coldplay (Foto: Reprodução/ Instagram)

Logo depois de realizarem uma turnê mundial em três continentes diferentes do mundo em 2025, a banda Coldplay anunciou uma pausa para descanso em 2026. Mesmo com o anúncio, os artistas britânicos continuam sendo uns dos famosos internacionais mais esperados para 2026 ou mais provável em 2027.

  • Justin Bieber

image Justin Bieber (Foto: Reprodução/ Internet)

Outro artista internacional que também promete um retorno triunfal para 2026 é o cantor Justin Bieber, que está afastado dos palcos há cerca de quatro anos. Até o momento, o artista anunciou que será atração principal no Coachella 2026, mas quem sabe ele também não confirma mais um show no Rio de Janeiro.

  • Paul McCartney

image Paul McCartney (Foto: Reprodução/ Internet)

Quem também está com um álbum quase para sair do forno é o cantor Paul McCartney, que também é um dos cotados para se apresentar neste ano no Rio de Janeiro. E ele tem chances de vir porque entre 2023 e 2024, o artista chegou a fazer 10 shows no Brasil com a turnê “Got Back”, em seis capitais do Brasil.

  • Rihanna

image Rihanna (Foto: Divulgação)

Faz mais de 10 anos que Rihanna não vem ao Brasil para realizar apresentações, a última vez foi no Rock in Rio em 2015. Nos últimos anos, a artista resolveu reservar seus dons musicais apenas para eventos especiais e de grande porte, mas continua sendo esperada no Brasil pelos fãs que admiram a personalidade desta diva pop.

  • Shakira

image Shakira (Foto: Reprodução/ Internet)

A diva da música latina Shakira é uma das mais cotadas para se apresentar em Copacabana em 2026, isso porque a cantora já esteve recentemente presente com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

  • U2

image U2 (Foto: Divulgação)

Em 2026, vai fazer sete anos que a banda U2 não sai mais dos Estados Unidos para realizar turnês pelo mundo. No entanto, o grupo, que é o favorito de Eduardo Paes, já anunciou que está preparando um grande retorno musical para este ano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

