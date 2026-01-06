Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados
Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show
Os Ensaios da Anitta, que acontecem neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão, em Belém, seguem movimentando as redes sociais por um detalhe que virou marca registrada da turnê: os artistas convidados. Mesmo sem anunciar oficialmente quem vai dividir o palco com ela na capital paraense, a cantora já adiantou que as participações especiais serão mantidas em sigilo até o momento do show.
🎤 A apresentação em Belém abre a temporada de 2026 dos Ensaios da Anitta e marca a primeira vez que o evento passa pelo Norte do país. Apesar de Anitta afirmar que não vai divulgar os convidados com antecedência, fãs passaram a especular nomes que podem aparecer no palco, levando em conta colaborações recentes, o EP lançado neste mês e a ligação de alguns artistas com o Pará.
Em publicações nas redes sociais, Anitta explicou que decidiu não divulgar as participações especiais nesta edição dos Ensaios. Segundo a cantora, a ideia é evitar críticas antes mesmo das apresentações e manter o fator surpresa como parte da experiência do show.
De acordo com ela, os convidados serão revelados apenas ao vivo, durante as apresentações, incluindo o show que abre a temporada em Belém.
"A gente anuncia, fica todo mundo enchendo o saco, falando 'não gostei'. (Mas) chega na hora, todo mundo canta, todo mundo se diverte. A pessoa que tá reclamando nem vai ao show, mas está ali, reclamando. Esse ano (...) não vou anunciar ninguém, vai ficar tudo 'desanunciado'. […] Quer a participação? Vai no show, na hora você vai descobrir, é uma participação surpresa. Surpresa é isso, galera, cansei de anunciar pra vocês", disse Anitta.
Artistas cotados para o show da Anitta em Belém
Mesmo sem confirmação oficial, alguns nomes ganharam força entre os fãs como possíveis convidados para subir ao palco no Mangueirão.
Viviane Batidão
A cantora paraense participa do EP “Ensaios da Anitta” na música “Só Pra Tu”. A faixa foi apresentada oficialmente em Belém, durante o Global Citizen de 2025, e viralizou nas plataformas digitais. A presença de Viviane no show em Belém é uma das mais comentadas pelos fãs, embora não haja anúncio oficial.
Joelma
Anitta já declarou em outras ocasiões que tem vontade de levar Joelma para o palco dos Ensaios. A chegada da turnê ao Pará reforça a expectativa pelo encontro.
Pedro Sampaio
Figura recorrente em edições anteriores dos Ensaios, o DJ vive um momento de destaque com músicas que devem marcar o Carnaval de 2026. Pedro também tem parceria com Anitta em “No Chão Novinha”, que teve clipe gravado em Belém.
Pocah
Pocah integra o projeto “Ensaios da Anitta” na música “Brincadeira Gostosa”, ao lado de Lexa. A cantora também tem relação recente com o público paraense após lançar a música “Mulher Gostosa”, em parceria com Viviane Batidão.
Melody
A cantora chegou a ser anunciada como participação em uma edição anterior dos Ensaios, mas o anúncio foi retirado horas depois. Apesar disso, fãs ainda levantam a possibilidade de um reencontro no palco, mesmo após a artista ter sido barrada da faixa “Fala Quem É”, do novo EP.
Marina Sena
Marina lançou recentemente o EP “MARINADA VOL. 1” e participa da música “Fala Quem É”, ao lado de Anitta e Pabllo Vittar. Com agenda voltada para o verão, o nome da artista aparece entre os mais citados pelos fãs.
Pabllo Vittar
Outra presença frequente nos Ensaios da Anitta, Pabllo é considerada quase uma tradição na turnê. Além do histórico de participações, as duas dividem vocais na faixa “Fala Quem É”, lançada recentemente.
