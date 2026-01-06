Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

Hannah Franco
fonte

Quem você quer ver como convidado no Ensaios da Anitta em Belém? (Reprodução/Instagram)

Os Ensaios da Anitta, que acontecem neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão, em Belém, seguem movimentando as redes sociais por um detalhe que virou marca registrada da turnê: os artistas convidados. Mesmo sem anunciar oficialmente quem vai dividir o palco com ela na capital paraense, a cantora já adiantou que as participações especiais serão mantidas em sigilo até o momento do show.

🎤 A apresentação em Belém abre a temporada de 2026 dos Ensaios da Anitta e marca a primeira vez que o evento passa pelo Norte do país. Apesar de Anitta afirmar que não vai divulgar os convidados com antecedência, fãs passaram a especular nomes que podem aparecer no palco, levando em conta colaborações recentes, o EP lançado neste mês e a ligação de alguns artistas com o Pará.

Em publicações nas redes sociais, Anitta explicou que decidiu não divulgar as participações especiais nesta edição dos Ensaios. Segundo a cantora, a ideia é evitar críticas antes mesmo das apresentações e manter o fator surpresa como parte da experiência do show.

De acordo com ela, os convidados serão revelados apenas ao vivo, durante as apresentações, incluindo o show que abre a temporada em Belém.

"A gente anuncia, fica todo mundo enchendo o saco, falando 'não gostei'. (Mas) chega na hora, todo mundo canta, todo mundo se diverte. A pessoa que tá reclamando nem vai ao show, mas está ali, reclamando. Esse ano (...) não vou anunciar ninguém, vai ficar tudo 'desanunciado'. […] Quer a participação? Vai no show, na hora você vai descobrir, é uma participação surpresa. Surpresa é isso, galera, cansei de anunciar pra vocês", disse Anitta.

Artistas cotados para o show da Anitta em Belém

Mesmo sem confirmação oficial, alguns nomes ganharam força entre os fãs como possíveis convidados para subir ao palco no Mangueirão.

Viviane Batidão

image O feat entre Viviane Batidão e Anitta rapidamente viralizou e já desponta como um dos hits do momento. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A cantora paraense participa do EP “Ensaios da Anitta” na música “Só Pra Tu”. A faixa foi apresentada oficialmente em Belém, durante o Global Citizen de 2025, e viralizou nas plataformas digitais. A presença de Viviane no show em Belém é uma das mais comentadas pelos fãs, embora não haja anúncio oficial.

Joelma 

image Anitta já revelou desejo de convidar Joelma. (Reprodução/Instagram)

Anitta já declarou em outras ocasiões que tem vontade de levar Joelma para o palco dos Ensaios. A chegada da turnê ao Pará reforça a expectativa pelo encontro.

Pedro Sampaio

image Anitta e Pedro Sampaio durante gravação de No Chão Novinha. (Divulgação)

Figura recorrente em edições anteriores dos Ensaios, o DJ vive um momento de destaque com músicas que devem marcar o Carnaval de 2026. Pedro também tem parceria com Anitta em “No Chão Novinha”, que teve clipe gravado em Belém.

Pocah

image Pocah é uma das cotadas para subir no palco com Anitta nos Ensaios. (Reprodução/Instagram/@pocah)

Pocah integra o projeto “Ensaios da Anitta” na música “Brincadeira Gostosa”, ao lado de Lexa. A cantora também tem relação recente com o público paraense após lançar a música “Mulher Gostosa”, em parceria com Viviane Batidão.

Melody

image Apesar das polêmicas, Melody é um dos nomes que aparecem entre os cotados. (Reprodução/Instagram)

A cantora chegou a ser anunciada como participação em uma edição anterior dos Ensaios, mas o anúncio foi retirado horas depois. Apesar disso, fãs ainda levantam a possibilidade de um reencontro no palco, mesmo após a artista ter sido barrada da faixa “Fala Quem É”, do novo EP.

Marina Sena

image (Reprodução/Instagram)

Marina lançou recentemente o EP “MARINADA VOL. 1” e participa da música “Fala Quem É”, ao lado de Anitta e Pabllo Vittar. Com agenda voltada para o verão, o nome da artista aparece entre os mais citados pelos fãs.

Pabllo Vittar

image Anitta e Pabllo Vittar no Coachella (Reprodução / Instagram @pabllovittar)

Outra presença frequente nos Ensaios da Anitta, Pabllo é considerada quase uma tradição na turnê. Além do histórico de participações, as duas dividem vocais na faixa “Fala Quem É”, lançada recentemente.

