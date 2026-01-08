Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Um vídeo que circula nas redes sociais através de contas de fã-clubes da cantora Anitta mostra como será o palco da edição dos "Ensaios da Anitta", que ocorrerá em Belém pela primeira vez, no sábado (10), no Estádio do Mangueirão.

Com a temática de "Cosmos", a edição belenense do projeto da cantora teve os ingressos para a pista e open bar esgotados em minutos, sendo a pista premium a única com ingressos ainda disponíveis nos valores que variam entre R$ 200 (meia entrada) a R$ 400 (inteira). A expectativa é de participações especiais de outros cantores, mas até o momento nenhum nome foi divulgado.

No registro que circula nas redes sociais, é possível ver a estrutura de um palco grande e estruturas que servirão de mosaicos na arquibancada do Mangueirão.

O que é o "Ensaios da Anitta"?

O "Ensaios da Anitta" é uma série de shows ao vivo realizados anualmente pela cantora Anitta, especialmente para celebrar o período de pré-carnaval no Brasil.

Desde 2019, os "Ensaios da Anitta" acontecem todos os anos durante os meses de janeiro e fevereiro, percorrendo importantes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Belém está pela primeira vez no mapa do evento, abrindo a temporada de apresentações

Cada edição do evento tem uma temática própria, que influencia a cenografia, figurinos e a estética do evento, além de inspirar os trajes dos fãs, que costumam comparecer fantasiados, mergulhando completamente no clima de carnaval.

A edição de 2026 tem "Cosmos" como temática principal e último show está marcado para dia 8 de fevereiro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.