Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

Gabrielle Borges
fonte

A expectativa para a primeira edição do "Ensaios da Anitta" é grande entre público e fãs (Instagram/@ensaiosdaanitta)

Um vídeo que circula nas redes sociais através de contas de fã-clubes da cantora Anitta mostra como será o palco da edição dos "Ensaios da Anitta", que ocorrerá em Belém pela primeira vez, no sábado (10), no Estádio do Mangueirão.

Com a temática de "Cosmos", a edição belenense do projeto da cantora teve os ingressos para a pista e open bar esgotados em minutos, sendo a pista premium a única com ingressos ainda disponíveis nos valores que variam entre R$ 200 (meia entrada) a R$ 400 (inteira). A expectativa é de participações especiais de outros cantores, mas até o momento nenhum nome foi divulgado.

VEJA MAIS

image DJs paraenses são confirmados nos Ensaios da Anitta em Belém
Artistas foram anunciados como responsáveis pela abertura e pelo encerramento do evento, que acontece neste sábado (10)


image Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados
Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show


image 'Ensaios da Anitta' em Belém terá pontos de hidratação; e no espaço open bebidas liberadas
Com ingressos esgotados, apenas área Premium está sendo vendida. Confira os valores dos ingressos


 

No registro que circula nas redes sociais, é possível ver a estrutura de um palco grande e estruturas que servirão de mosaicos na arquibancada do Mangueirão. 

O que é o "Ensaios da Anitta"?

O "Ensaios da Anitta" é uma série de shows ao vivo realizados anualmente pela cantora Anitta, especialmente para celebrar o período de pré-carnaval no Brasil.

Desde 2019, os "Ensaios da Anitta" acontecem todos os anos durante os meses de janeiro e fevereiro, percorrendo importantes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Belém está pela primeira vez no mapa do evento, abrindo a temporada de apresentações

Cada edição do evento tem uma temática própria, que influencia a cenografia, figurinos e a estética do evento, além de inspirar os trajes dos fãs, que costumam comparecer fantasiados, mergulhando completamente no clima de carnaval.

A edição de 2026 tem "Cosmos" como temática principal e último show está marcado para dia 8 de fevereiro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

ensaios da anitta em belém

ensaios da anitta

anitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

MÚSICA

Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo

Cantora chocou internet com versão de música.

13.05.23 15h04

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda