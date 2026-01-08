Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Flay diz que foi convidada para o BBB 26, mas teve participação cancelada após notícia vazar

Ex-bbb usou seu perfil nas redes sociais para desabafar após frustração

Amanda Martins
fonte

Ex-BBB Flayslane relata convite para voltar ao reality e cancelamento após vazamento (Reprodução/ Instagram)

A ex-BBB e cantora Flayslane Ferreira usou seu perfil no Instagram, na última quarta-feira (7), para relatar que teria sido convidada pela Globo para retornar ao Big Brother Brasil em 2026, no grupo dos chamados “Veteranos”, mas que acabou ficando fora do elenco após a informação sobre a negociação vazar na internet.

VEJA MAIS

image Hadballa diz que não irá para o BBB 26 e ironiza possível troca por 'veterano fraco'
Ex-BBB afirma que foi convidado, participou das entrevistas, mas acordo não avançou; anúncio oficial do elenco será na sexta-feira (9)

image Quando serão divulgados os participantes do BBB 26? Veja as novidades do programa!
O programa segue com apresentação de Tadeu Schmidt.

image 'BBB 26': Veja o que já se sabe sobre a nova temporada do reality
Além da divisão tradicional dos últimos anos, entre Pipocas (anônimos) e Camarotes (famosos), a novidade de 2026 é a participação de um terceiro grupo

Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista afirmou que aceitou imediatamente o convite. “Sim, minha gente. O BBB 26 me procurou para voltar ao programa. Aceitei de cara, né? Além de grande fã do reality, sou extremamente grata, porque a participação [no BBB 20] mudou a minha vida”, declarou.

Segundo ela, a possível participação motivou mudanças em sua agenda profissional. “Foi por isso que, em dezembro, parei os meus shows e comecei imediatamente a escrever um novo álbum, fazer milhares de vídeos, fazer um monte de música, para conseguir deixar tudo pronto a tempo e aproveitar minha participação para lançar esses projetos", disse. 

De acordo com Flayslane, a emissora teria voltado atrás após a divulgação da notícia. “Acontece que, meses depois, a notícia vazou. Honestamente, não sei como raios o Leo Dias [colunista] descobriu que eu estava negociando minha volta ao programa, porque eu, do fundo do meu coração, não falei para ninguém. Nem meu sócio sabia. Dois dias depois de a notícia se espalhar por toda a internet, recebi uma nova mensagem cancelando a minha possível participação”, afirmou.

A cantora disse ter ficado abalada com o cancelamento. “Lembro que, nessa hora [em que sua participação foi cancelada], meu mundo caiu. Recebi um convite e, tendo plena convicção da grande oportunidade que para mim seria [estar no BBB] novamente, decidi parar com meus shows. Fiz uma manobra muito arriscada e tenho consciência disso. Então, infelizmente, preciso dizer a vocês que não vou estar no BBB 26”, completou.

Após a repercussão do desabafo, o jornalista Leo Dias também se manifestou nas redes sociais. Em publicação no Instagram, ele comentou o caso e divulgou o contato profissional da artista. “Já que a Flay travou a agenda, ficou fora do BBB 26 e culpou o Portal Leo Dias, vamos ajuda-la: contratem seus shows!”, escreveu debochando. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Flay

flayslane

BBB

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

MÚSICA

Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo

Cantora chocou internet com versão de música.

13.05.23 15h04

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda