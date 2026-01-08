Flay diz que foi convidada para o BBB 26, mas teve participação cancelada após notícia vazar

A ex-BBB e cantora Flayslane Ferreira usou seu perfil no Instagram, na última quarta-feira (7), para relatar que teria sido convidada pela Globo para retornar ao Big Brother Brasil em 2026, no grupo dos chamados “Veteranos”, mas que acabou ficando fora do elenco após a informação sobre a negociação vazar na internet.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a artista afirmou que aceitou imediatamente o convite. “Sim, minha gente. O BBB 26 me procurou para voltar ao programa. Aceitei de cara, né? Além de grande fã do reality, sou extremamente grata, porque a participação [no BBB 20] mudou a minha vida”, declarou.

Segundo ela, a possível participação motivou mudanças em sua agenda profissional. “Foi por isso que, em dezembro, parei os meus shows e comecei imediatamente a escrever um novo álbum, fazer milhares de vídeos, fazer um monte de música, para conseguir deixar tudo pronto a tempo e aproveitar minha participação para lançar esses projetos", disse.

De acordo com Flayslane, a emissora teria voltado atrás após a divulgação da notícia. “Acontece que, meses depois, a notícia vazou. Honestamente, não sei como raios o Leo Dias [colunista] descobriu que eu estava negociando minha volta ao programa, porque eu, do fundo do meu coração, não falei para ninguém. Nem meu sócio sabia. Dois dias depois de a notícia se espalhar por toda a internet, recebi uma nova mensagem cancelando a minha possível participação”, afirmou.

A cantora disse ter ficado abalada com o cancelamento. “Lembro que, nessa hora [em que sua participação foi cancelada], meu mundo caiu. Recebi um convite e, tendo plena convicção da grande oportunidade que para mim seria [estar no BBB] novamente, decidi parar com meus shows. Fiz uma manobra muito arriscada e tenho consciência disso. Então, infelizmente, preciso dizer a vocês que não vou estar no BBB 26”, completou.

Após a repercussão do desabafo, o jornalista Leo Dias também se manifestou nas redes sociais. Em publicação no Instagram, ele comentou o caso e divulgou o contato profissional da artista. “Já que a Flay travou a agenda, ficou fora do BBB 26 e culpou o Portal Leo Dias, vamos ajuda-la: contratem seus shows!”, escreveu debochando.