Quando serão divulgados os participantes do BBB 26? Veja as novidades do programa!

O programa segue com apresentação de Tadeu Schmidt.

Estadão Conteúdo

O Big Brother Brasil 26 está oficialmente em contagem regressiva para a estreia, marcada para a próxima segunda-feira, 12, e o público começa a conhecer os primeiros participantes ainda nesta semana.

A primeira revelação acontece nesta sexta-feira, 9, quando serão apresentados os 20 candidatos do grupo Pipoca. Ao longo da programação da emissora, os nomes serão anunciados em entradas ao vivo, diretamente dos Estúdios Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt e participação de repórteres espalhados pelo País.

Esses candidatos ficarão nas Casas de Vidro instaladas em cinco cidades brasileiras: São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS). Eles permanecem confinados nesses espaços até domingo, 11, quando o público decide, por meio de votação no gshow, quem entra oficialmente no jogo. Em cada cidade, um homem e uma mulher serão escolhidos.

Já os integrantes dos grupos Camarote e Veteranos só terão seus nomes divulgados na segunda, data da estreia do BBB 26. Diferente de edições anteriores, os famosos e os ex-participantes que retornam ao reality serão apresentados apenas no primeiro dia do programa.

Dinâmicas do BBB 26

O apresentador Tadeu Schmidt segue no comando do programa. Já se sabe que, nesta temporada, a casa contará com três Big Fones para as dinâmicas. Além disso, haverá bastante interatividade com o público: os espectadores vão escolher qual telefone vai tocr e a mensagem que o brother ou sister vai escutar.

Outro destaque da edição é um "banco de reservas", pensado para evitar que os participantes considerados "plantas" fiquem por muito tempo na casa. Nessa dinâmica, participantes do chamado Laboratório tentarão convencer o público de que merecem entrar no programa, substituindo qualquer participante que já estiver na casa.

Cartola BBB

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, o público também poderá se divertir com o Cartola, fantasy game popular no mundo do futebol e que ganha uma versão para o reality. No Cartola BBB, os espectadores poderão palpitar sobre as dinâmicas que acontecem na casa, escalando participantes e montando times.

