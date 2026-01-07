Antropofagia Mapping ilumina Palácio Lauro Sodré com obras visuais nos 410 anos de Belém
Fachada do Museu do Estado do Pará recebe festival de videomapping no aniversário da cidade
Belém vai celebrar seus 410 anos com arte, tecnologia e ancestralidade projetadas em um dos seus espaços históricos mais simbólicos. Nos dias 9 e 10 de janeiro de 2026, a fachada do Museu do Estado do Pará (MEP), no Palácio Lauro Sodré, será palco do Festival Antropofagia Mapping (ANMA), que integra a programação do Preamar Cabano.
Idealizado pelo VJ Lobo e realizado pela Tabuleiro Produções, o festival propõe um encontro entre cultura digital, memória e saberes tradicionais da Amazônia. Com o tema “Devorar para Recriar”, o ANMA transforma a cidade em um território de narrativas visuais, utilizando o videomapping como linguagem para valorizar a diversidade cultural e ambiental da região.
Segundo VJ Lobo, diretor geral e criativo do projeto, a proposta do festival vai além do espetáculo visual. “O festival se propõe a devorar a ignorância e potencializar o fazer artístico profissional das pessoas, fortalecendo as histórias de um povo que resiste, cria e recria o seu dia a dia”, afirma.
Durante os dois dias de evento, 12 obras de artistas visuais de diferentes regiões do país serão projetadas na fachada histórica do MEP. As produções foram pré-selecionadas e concorrem a premiações em dinheiro, avaliadas por um corpo de jurados formado pela pesquisadora Roberta Brandão, pelo diretor teatral Nando Lima e pela curadora Melissa Barbery.
Além das projeções visuais, o Antropofagia Mapping 2026 contará com uma programação musical que destaca a pluralidade cultural da Amazônia. As apresentações acontecem nos dois dias de evento, sempre a partir das 19h.
Com entrada gratuita, o Antropofagia Mapping 2026 segue alinhado às Diretrizes de Inclusão, garantindo estrutura adequada para todos os públicos. O evento contará com espaço reservado para pessoas com deficiência (PCD), além de monitores de acessibilidade e intérprete de Libras.
O projeto foi contemplado pelo Edital Rouanet Norte, com patrocínio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Correios, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O festival também conta com apoio do Governo do Estado do Pará, por meio do Portal da Cultura e do Museu do Estado do Pará.
Programação musical completa
Sexta-feira (9 de janeiro)
- Show “Sabedoria Cantada”
- Batuque da Lua Crescente
- Priscila Cobra e Grupo
Sábado (10 de janeiro)
- Safira Clausberg
- DJ Coytada
- Carimbó Volta ao Mundo
Serviço
Festival Antropofagia Mapping (ANMA) – Belém 410 anos
Datas: 9 e 10 de janeiro de 2026
Horário: a partir das 19h
Local: Fachada do Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, Belém/PA)
Entrada: gratuita
