Antropofagia Mapping ilumina Palácio Lauro Sodré com obras visuais nos 410 anos de Belém

Belém vai celebrar seus 410 anos com arte, tecnologia e ancestralidade projetadas em um dos seus espaços históricos mais simbólicos. Nos dias 9 e 10 de janeiro de 2026, a fachada do Museu do Estado do Pará (MEP), no Palácio Lauro Sodré, será palco do Festival Antropofagia Mapping (ANMA), que integra a programação do Preamar Cabano.

Idealizado pelo VJ Lobo e realizado pela Tabuleiro Produções, o festival propõe um encontro entre cultura digital, memória e saberes tradicionais da Amazônia. Com o tema “Devorar para Recriar”, o ANMA transforma a cidade em um território de narrativas visuais, utilizando o videomapping como linguagem para valorizar a diversidade cultural e ambiental da região.

Segundo VJ Lobo, diretor geral e criativo do projeto, a proposta do festival vai além do espetáculo visual. “O festival se propõe a devorar a ignorância e potencializar o fazer artístico profissional das pessoas, fortalecendo as histórias de um povo que resiste, cria e recria o seu dia a dia”, afirma.

Durante os dois dias de evento, 12 obras de artistas visuais de diferentes regiões do país serão projetadas na fachada histórica do MEP. As produções foram pré-selecionadas e concorrem a premiações em dinheiro, avaliadas por um corpo de jurados formado pela pesquisadora Roberta Brandão, pelo diretor teatral Nando Lima e pela curadora Melissa Barbery.

Além das projeções visuais, o Antropofagia Mapping 2026 contará com uma programação musical que destaca a pluralidade cultural da Amazônia. As apresentações acontecem nos dois dias de evento, sempre a partir das 19h.

Com entrada gratuita, o Antropofagia Mapping 2026 segue alinhado às Diretrizes de Inclusão, garantindo estrutura adequada para todos os públicos. O evento contará com espaço reservado para pessoas com deficiência (PCD), além de monitores de acessibilidade e intérprete de Libras.

O projeto foi contemplado pelo Edital Rouanet Norte, com patrocínio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Correios, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O festival também conta com apoio do Governo do Estado do Pará, por meio do Portal da Cultura e do Museu do Estado do Pará.

Programação musical completa

Sexta-feira (9 de janeiro)

Show “Sabedoria Cantada”

Batuque da Lua Crescente

Priscila Cobra e Grupo

Sábado (10 de janeiro)

Safira Clausberg

DJ Coytada

Carimbó Volta ao Mundo

Serviço

Festival Antropofagia Mapping (ANMA) – Belém 410 anos

Datas: 9 e 10 de janeiro de 2026

Horário: a partir das 19h

Local: Fachada do Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, Belém/PA)

Entrada: gratuita