Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Antropofagia Mapping ilumina Palácio Lauro Sodré com obras visuais nos 410 anos de Belém

Fachada do Museu do Estado do Pará recebe festival de videomapping no aniversário da cidade

Hannah Franco
fonte

Fachada do Palácio Lauro Sodré recebe videomapping nos 410 anos de Belém (Alex Ribeiro/Agência Pará)

Belém vai celebrar seus 410 anos com arte, tecnologia e ancestralidade projetadas em um dos seus espaços históricos mais simbólicos. Nos dias 9 e 10 de janeiro de 2026, a fachada do Museu do Estado do Pará (MEP), no Palácio Lauro Sodré, será palco do Festival Antropofagia Mapping (ANMA), que integra a programação do Preamar Cabano.

Idealizado pelo VJ Lobo e realizado pela Tabuleiro Produções, o festival propõe um encontro entre cultura digital, memória e saberes tradicionais da Amazônia. Com o tema “Devorar para Recriar”, o ANMA transforma a cidade em um território de narrativas visuais, utilizando o videomapping como linguagem para valorizar a diversidade cultural e ambiental da região.

VEJA MAIS

image Preamar Cabano reúne exposições, cinema e música em programação gratuita em Belém
Atividades revisitam a história da Cabanagem e seguem até o dia 18 de janeiro

image Festival transforma o centro histórico de Bragança em palco cultural
3ª edição do Circuito Cultural Mapping no Caeté terá encontro entre arte, comunidade e território

Segundo VJ Lobo, diretor geral e criativo do projeto, a proposta do festival vai além do espetáculo visual. “O festival se propõe a devorar a ignorância e potencializar o fazer artístico profissional das pessoas, fortalecendo as histórias de um povo que resiste, cria e recria o seu dia a dia”, afirma.

Durante os dois dias de evento, 12 obras de artistas visuais de diferentes regiões do país serão projetadas na fachada histórica do MEP. As produções foram pré-selecionadas e concorrem a premiações em dinheiro, avaliadas por um corpo de jurados formado pela pesquisadora Roberta Brandão, pelo diretor teatral Nando Lima e pela curadora Melissa Barbery. 

Além das projeções visuais, o Antropofagia Mapping 2026 contará com uma programação musical que destaca a pluralidade cultural da Amazônia. As apresentações acontecem nos dois dias de evento, sempre a partir das 19h.

Com entrada gratuita, o Antropofagia Mapping 2026 segue alinhado às Diretrizes de Inclusão, garantindo estrutura adequada para todos os públicos. O evento contará com espaço reservado para pessoas com deficiência (PCD), além de monitores de acessibilidade e intérprete de Libras.

O projeto foi contemplado pelo Edital Rouanet Norte, com patrocínio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Correios, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O festival também conta com apoio do Governo do Estado do Pará, por meio do Portal da Cultura e do Museu do Estado do Pará.

Programação musical completa

Sexta-feira (9 de janeiro)

  • Show “Sabedoria Cantada”
  • Batuque da Lua Crescente
  • Priscila Cobra e Grupo

Sábado (10 de janeiro)

  • Safira Clausberg
  • DJ Coytada
  • Carimbó Volta ao Mundo

Serviço

Festival Antropofagia Mapping (ANMA) – Belém 410 anos

Datas: 9 e 10 de janeiro de 2026

Horário: a partir das 19h

Local: Fachada do Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, Belém/PA)

Entrada: gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

aniversário de belém

lauro sodré
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Parque Olímpico Mangueirão é inaugurado com o evento ‘GeekParque’

Programação gratuita une esportes e cultura geek

08.01.26 16h26

CRIME

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Não há informações sobre a presença da artista no automóvel

08.01.26 14h26

ENSAIOS DA ANITTA

Palco do 'Ensaios da Anitta' está em fase final de montagem; evento ocorre no sábado (10)

Show pré-carnaval da cantora Anitta acontece pela primeira vez em Belém e tem "Cosmos" como tema principal

08.01.26 12h56

PRÉ-CARNAVAL

Fofó de Belém puxa primeiro grito de Carnaval 2026 em ‘Domingueira’

Bloco de rua comandado por Elói Iglesias abre o pré-carnaval da capital com festa gratuita no Portal da Amazônia

08.01.26 11h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

POLÊMICA

Andressa Urach posa nua segurando uma Bíblia e gera revolta: 'Deus está comigo'

A publicação veio logo depois da influenciadora revelar que pretende abrir uma igreja para pecadores

07.08.24 15h11

MÚSICA

Juliana Bonde diz se arrepender de cantar que daria 'Periquita' ao padre Fábio de Melo

Cantora chocou internet com versão de música.

13.05.23 15h04

SENSUAL

Conheça a cantora Juliana Bonde: de polêmica em Portel, regravação de música paraense a OnlyFans

A artista é conhecida pela sua sensualidade e conteúdos adultos.

25.01.23 16h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda