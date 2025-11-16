Capa Jornal Amazônia
Nesse reality inspirado em 'Harry Potter, confeitaria é coisa de bruxo

Estadão Conteúdo

No universo de Harry Potter, a varinha agora é um batedor de bolo; e o caldeirão virou forma de confeiteiro. Tudo graças ao reality Harry Potter: Bruxos da Confeitaria, que acaba de estrear sua segunda temporada, disponível na HBO Max e no Discovery Home & Health.

O programa traz de volta os irmãos James e Oliver Phelps - eternos Fred e George Weasley - como apresentadores.

E se você está se perguntando como é para eles voltar aos cenários de Hogwarts depois de todos esses anos, eles têm a resposta na ponta do garfo. "É divertido voltar, porque sabemos o que isso significa para as pessoas", conta James. "Temos muita sorte de fazer parte disso."

Oliver complementa: "Eu sei como os fãs brasileiros são apaixonados, porque estive em São Paulo há alguns anos".

A nova temporada mantém a fórmula inicial: oito duplas de confeiteiros competem em desafios que exigem criatividade, técnica impecável e, claro, muito sabor. A estreia conta com um episódio especial de duas horas, em que o Chapéu Seletor distribui as equipes entre as quatro casas de Hogwarts. A partir daí, é cada casa por si - e o Grande Salão para todos.

"A segunda temporada começa exatamente onde a primeira parou em termos de nível dos competidores", garante James. "O padrão está incrível este ano."

Entre as novidades, estão cenários inéditos - como a Rua dos Alfeneiros e áreas do Gringotes - e convidados especiais que vão despertar a nostalgia dos fãs: os atores Warwick Davis (Professor Flitwick), Afshan Azad (Padma Patil) e Devon Murray (Seamus Finnigan).

Os irmãos Phelps não são confeiteiros profissionais - e não fazem questão de fingir que são. Mas a experiência de apresentar o programa virou uma verdadeira escola. "Aprendi que há certos níveis de habilidade, e eu estou aqui, enquanto esses confeiteiros estão lá em cima, muito, muito acima", brinca Oliver, gesticulando para baixo.

Tempo é tudo

A vantagem? Poder fazer perguntas que o público em casa também faria. "Por que você está usando esse método? Por que nessa sequência?", exemplifica Oliver. "Você nota que esses profissionais sabem muito mais sobre timing. Na confeitaria, tempo é tudo. É preciso garantir que as coisas terminem ao mesmo tempo, que tenham tempo para esfriar ou temperar."

Oliver comemora: "Você tem a base de fãs de Harry Potter, mas também tem quem gosta de programas de confeitaria. É incrível poder unir os dois mundos."

James vai além e diz que o programa pode inspirar famílias a criarem as próprias memórias na cozinha. "Algumas pessoas me contaram que assistem com a família e depois vão juntos fazer bolos."

A segunda temporada tem uma final especial, que celebra os 20 anos do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, com as duplas finalistas criando peças monumentais e saborosas, inspiradas no objeto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

