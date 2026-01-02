Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Conhecida por ser uma figura polêmica, controversa e como a mesma já disse uma vez "a pior notícia sobre mim é a próxima", Andressa Urach inicou o ano de 2026 com uma notícia polêmica que chocou a web e as redes sociais nesta sexta-feira (02): A influenciadora e criadora de conteúdo adulto afirmou que atendeu a pedidos de seguidores de plataformas de conteúdo adulto ao anunciar a gravação de um material ao lado de seu filho, Arthur Urach.



Segundo Urach, a decisão teria sido tomada após planejamento e avaliações pessoais e psicológicas sobre saúde emocional, o que intensificou o debate público sobre os limites éticos e legais desse tipo de conteúdo.

Em publicações feitas em seus perfis oficiais, a influenciadora declarou que a gravação só ocorreu após se sentir emocionalmente preparada, ressaltando que o conteúdo corresponderia às expectativas de seu público. "Se você faz parte de quem pediu...essa é a sua chance", escreveu Urach no anúncio.

Andressa divulgou em redes sociais a "colaboração" com filho. (Reprodução/X/@andressafurach)

A divulgação gerou reação imediata e dividiu opiniões, majoritariamente negativa entre usuários das redes sociais, que enxergam a atitude como "inadequada" e "nojenta". “Eu precisei ler duas vezes pra vê se eu acreditava e eu lendo duas vezes ainda assim não acreditei”, comentou um internauta, enquanto outro escreveu "E eu pensando que ela não conseguiria me surpreender"

Internautas também relemberaram que essa não é a primeira vez que a ex-fazenda envolve familiares nas suas produções pornográficas, como participações de seu pai, Carlos Urach, e de sua ex-sogra, Bia Black, situações que já haviam causado controvérsia no passado.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)