VÍDEO: Dummies do BBB aparecem em bloco tradicional de Vigia

O clima do Big Brother Brasil tomou conta das ruas de Vigia de Nazaré na tarde desta segunda-feira (16) e ganhou versão local durante o desfile do tradicional Bloco As Virgienses, onde os 'Dummies' - assistentes mascarados do reality show- roubaram a cena.

Uma dupla chamou atenção ao circular pelo cortejo vestido com o macacão branco e amarelo, e com o famoso balde usado no “Sincerão”, posando para fotos e interagindo com os foliões.

Por trás da máscara, um dos integrantes é o autônomo Edivaldo Campos, de 53 anos, morador de Icoaraci, distrito de Belém, que participa da programação em Vigia há mais de 30 anos. “A gente tem que aproveitar que o BBB está no auge”, afirmou.

Segundo ele, a ideia da fantasia levou cerca de uma semana para ser pensada, mas a confecção foi concluída em um dia, com dedicação e improviso.

Edivaldo contou que chegou ao município no último domingo (15) para acompanhar a programação do bloco. “Todo ano eu venho para cá. O carnaval de Vigia vale a pena”, disse.