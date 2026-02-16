Foliões precisam ter atenção à mistura de bebidas alcóolicas e energéticos

No Carnaval, período marcado por festas, clima instável, longas jornadas de atividades físicas e noites mal dormidas, é preciso ter atenção com o consumo elevado de bebidas alcoólicas, principalmente, misturadas com energéticos. A prática, associada à desidratação, pode sobrecarregar o organismo, aumentando o risco de complicações graves, como arritmias, infarto, insuficiência renal e descompensação de diabetes ou hipertensão.

A médica nefrologista Ana Lydia Cabeça, do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), referência em nefrologia e cardiologia no Estado, explica que o consumo excessivo dessas substâncias, aliado à desidratação, pode provocar sobrecarga renal, especialmente em pessoas que já possuem doenças crônicas.

Segundo a especialista, o álcool não contribui para a hidratação do organismo. “A bebida alcoólica aumenta a perda de líquidos, tanto pelo suor quanto pela eliminação do álcool pela respiração e pela urina. Em ambientes quentes e com grande aglomeração de pessoas, como ocorre no Carnaval, essa perda é ainda maior”, diz.

A médica detalha que os energéticos também exigem atenção. “Essas bebidas podem conter substâncias como potássio em excesso, o que pode ser prejudicial para pessoas com problemas renais. Além disso, muitos energéticos possuem glicose, o que representa risco para diabéticos”, afirma.

Hidratação e alimentação adequadas – Para minimizar os efeitos do consumo de álcool e energéticos, a principal recomendação é manter uma hidratação adequada. A alimentação também desempenha papel importante. “Sempre que houver ingestão de bebida alcoólica, é fundamental consumir água em paralelo. É indicado ingerir frutas e carboidratos de rápida absorção, o que ajuda a reduzir os efeitos do álcool sobre o sistema nervoso e contribui para evitar a desidratação”, acrescenta.

Atenção ao uso de medicamentos – Outro ponto reforçado pela especialista é a continuidade do tratamento medicamentoso. “Pessoas hipertensas ou diabéticas não devem interromper o uso de seus medicamentos por causa do consumo de bebida alcoólica. A suspensão pode agravar ainda mais o quadro de saúde”, alerta.

A médica ressalta que indivíduos com doenças renais, hipertensão ou diabetes devem redobrar os cuidados durante o período festivo, pois a desidratação pode desencadear complicações renais mais graves nessas pessoas. “O Carnaval é um momento de lazer e celebração, mas os cuidados com a saúde precisam ser mantidos. Beber com moderação, manter-se hidratado, alimentar-se adequadamente e seguir corretamente o tratamento médico são medidas simples que ajudam a preservar a saúde dos rins e o bem-estar geral”, conclui a médica.

Riscos para o coração - Além dos cuidados com os rins, o excesso de álcool e energéticos pode sobrecarregar o coração e aumentar o risco de complicações graves. Para o médico cardiologista Vitor de Holanda, misturar energético com bebida alcoólica é um dos principais riscos para o coração neste período. “O álcool é tóxico para o músculo cardíaco e pode causar lesões, enquanto os energéticos podem levar a arritmias graves e infarto. O risco é altíssimo, principalmente para quem já tem doenças pré-existentes, mas também pode afetar pessoas jovens e saudáveis”, explica.

O médico também reforça que a continuidade do tratamento medicamentoso é essencial. “Pacientes que usam remédios para pressão, coração ou diabetes não devem interromper as medicações para poder beber. Isso pode levar à descompensação da pressão ou da diabetes e aumentar significativamente o risco de infarto ou AVC”, alerta.

Vitor também chama atenção para outros fatores de risco comuns no Carnaval, como o uso de drogas ilícitas, estimulantes para se manter acordado e remédios usados para desempenho sexual. “Alguns jovens utilizam essas substâncias durante as festas, muitas vezes combinadas com álcool ou energéticos, e isso representa risco elevado para o coração. O conselho principal é cuidado: evite misturas perigosas e não use substâncias sem prescrição médica. O risco de arritmia grave, parada cardíaca e infarto é muito alto e não vale a pena”, finaliza.

Por que o Carnaval exige mais cuidados?

- Festas prolongadas

- Calor intenso

- Longas jornadas físicas

- Poucas horas de sono

- Maior consumo de álcool

- Tudo isso aumenta o risco de desidratação e sobrecarga do organismo

O PERIGO DA MISTURA: ÁLCOOL + ENERGÉTICO



Alerta dos Especialistas:



Dra. Ana Lydia Cabeça, médica nefrologista do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Pode causar:

- Arritmias graves

- Infarto

- AVC

- Descompensação de diabetes e hipertensão

- Sobrecarga renal

- Insuficiência renal

Álcool:

- Aumenta a perda de líquidos (suor, urina e respiração)

- Não hidrata

- Pode sobrecarregar os rins

Os energéticos:

- Podem conter excesso de potássio (risco para quem tem doença renal)

- Podem conter glicose (risco para diabéticos)

Dr. Vitor de Holanda, médico cardiologista

- O álcool é tóxico para o músculo cardíaco

- Energéticos podem provocar arritmias graves

- Mistura aumenta muito o risco de infarto

- Mesmo jovens e pessoas saudáveis podem ser afetados.

COMO SE PROTEGER

- Hidratação é prioridade

- Intercale bebida alcoólica com água

- Consuma frutas

- Prefira carboidratos de rápida absorção

Não interrompa medicamentos

- Hipertensos e diabéticos devem manter o tratamento

Suspender remédios pode causar:

- Pico de pressão

- Descompensação da diabetes

- Maior risco de infarto e AVC

Atenção Redobrada

Evite misturar álcool com:

- Energéticos

- Drogas ilícitas

- Estimulantes

- Medicamentos para desempenho sexual

Risco de arritmia grave e parada cardíaca é alto.