Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Foliões precisam ter atenção à mistura de bebidas alcóolicas e energéticos

A prática, associada à desidratação, pode sobrecarregar o organismo, aumentando o risco de complicações graves

Da Redação
fonte

Brincantes devem redobrar a atenção ao misturar bebidas alcóolicas com energéticos (Reprodução/ Internet)

No Carnaval, período marcado por festas, clima instável, longas jornadas de atividades físicas e noites mal dormidas, é preciso ter atenção com o consumo elevado de bebidas alcoólicas, principalmente, misturadas com energéticos. A prática, associada à desidratação, pode sobrecarregar o organismo, aumentando o risco de complicações graves, como arritmias, infarto, insuficiência renal e descompensação de diabetes ou hipertensão.

A médica nefrologista Ana Lydia Cabeça, do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), referência em nefrologia e cardiologia no Estado, explica que o consumo excessivo dessas substâncias, aliado à desidratação, pode provocar sobrecarga renal, especialmente em pessoas que já possuem doenças crônicas.

Segundo a especialista, o álcool não contribui para a hidratação do organismo. “A bebida alcoólica aumenta a perda de líquidos, tanto pelo suor quanto pela eliminação do álcool pela respiração e pela urina. Em ambientes quentes e com grande aglomeração de pessoas, como ocorre no Carnaval, essa perda é ainda maior”, diz.

A médica detalha que os energéticos também exigem atenção. “Essas bebidas podem conter substâncias como potássio em excesso, o que pode ser prejudicial para pessoas com problemas renais. Além disso, muitos energéticos possuem glicose, o que representa risco para diabéticos”, afirma.

Hidratação e alimentação adequadas – Para minimizar os efeitos do consumo de álcool e energéticos, a principal recomendação é manter uma hidratação adequada. A alimentação também desempenha papel importante. “Sempre que houver ingestão de bebida alcoólica, é fundamental consumir água em paralelo. É indicado ingerir frutas e carboidratos de rápida absorção, o que ajuda a reduzir os efeitos do álcool sobre o sistema nervoso e contribui para evitar a desidratação”, acrescenta.

Atenção ao uso de medicamentos – Outro ponto reforçado pela especialista é a continuidade do tratamento medicamentoso. “Pessoas hipertensas ou diabéticas não devem interromper o uso de seus medicamentos por causa do consumo de bebida alcoólica. A suspensão pode agravar ainda mais o quadro de saúde”, alerta.

A médica ressalta que indivíduos com doenças renais, hipertensão ou diabetes devem redobrar os cuidados durante o período festivo, pois a desidratação pode desencadear complicações renais mais graves nessas pessoas. “O Carnaval é um momento de lazer e celebração, mas os cuidados com a saúde precisam ser mantidos. Beber com moderação, manter-se hidratado, alimentar-se adequadamente e seguir corretamente o tratamento médico são medidas simples que ajudam a preservar a saúde dos rins e o bem-estar geral”, conclui a médica.

Riscos para o coração - Além dos cuidados com os rins, o excesso de álcool e energéticos pode sobrecarregar o coração e aumentar o risco de complicações graves. Para o médico cardiologista Vitor de Holanda, misturar energético com bebida alcoólica é um dos principais riscos para o coração neste período. “O álcool é tóxico para o músculo cardíaco e pode causar lesões, enquanto os energéticos podem levar a arritmias graves e infarto. O risco é altíssimo, principalmente para quem já tem doenças pré-existentes, mas também pode afetar pessoas jovens e saudáveis”, explica.

O médico também reforça que a continuidade do tratamento medicamentoso é essencial. “Pacientes que usam remédios para pressão, coração ou diabetes não devem interromper as medicações para poder beber. Isso pode levar à descompensação da pressão ou da diabetes e aumentar significativamente o risco de infarto ou AVC”, alerta.

Vitor também chama atenção para outros fatores de risco comuns no Carnaval, como o uso de drogas ilícitas, estimulantes para se manter acordado e remédios usados para desempenho sexual. “Alguns jovens utilizam essas substâncias durante as festas, muitas vezes combinadas com álcool ou energéticos, e isso representa risco elevado para o coração. O conselho principal é cuidado: evite misturas perigosas e não use substâncias sem prescrição médica. O risco de arritmia grave, parada cardíaca e infarto é muito alto e não vale a pena”, finaliza.

Por que o Carnaval exige mais cuidados?

- Festas prolongadas

- Calor intenso

- Longas jornadas físicas

- Poucas horas de sono

- Maior consumo de álcool

- Tudo isso aumenta o risco de desidratação e sobrecarga do organismo

O PERIGO DA MISTURA: ÁLCOOL + ENERGÉTICO

Alerta dos Especialistas:

Dra. Ana Lydia Cabeça, médica nefrologista do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Pode causar:

- Arritmias graves

- Infarto

- AVC

- Descompensação de diabetes e hipertensão

- Sobrecarga renal

- Insuficiência renal

Álcool:

- Aumenta a perda de líquidos (suor, urina e respiração)

- Não hidrata

- Pode sobrecarregar os rins

Os energéticos:

- Podem conter excesso de potássio (risco para quem tem doença renal)

- Podem conter glicose (risco para diabéticos)

Dr. Vitor de Holanda, médico cardiologista

- O álcool é tóxico para o músculo cardíaco

- Energéticos podem provocar arritmias graves

- Mistura aumenta muito o risco de infarto

- Mesmo jovens e pessoas saudáveis podem ser afetados.

COMO SE PROTEGER

- Hidratação é prioridade

- Intercale bebida alcoólica com água

- Consuma frutas

- Prefira carboidratos de rápida absorção

Não interrompa medicamentos

- Hipertensos e diabéticos devem manter o tratamento

Suspender remédios pode causar:

- Pico de pressão

- Descompensação da diabetes

- Maior risco de infarto e AVC

Atenção Redobrada

Evite misturar álcool com:

- Energéticos

- Drogas ilícitas

- Estimulantes

- Medicamentos para desempenho sexual

Risco de arritmia grave e parada cardíaca é alto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

bebida energética

bebidas alcoólicas
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

PARÁ

Carnaval 2026: Detran registra 76 autuações por alcoolemia durante final de semana no Pará

O órgão computou 24 autuações por recusa ao teste do etilômetro, 39 condutores autuados por condução sob efeito de álcool e 13 ocorrências configuradas como crime de trânsito

16.02.26 17h36

PARÁ

Bloco As Virgienses celebra 41 anos com o tema 'o melhor Carnaval da Amazônia' em Vigia

A proposta reforça a parceria com a gestão municipal e busca fortalecer a identidade cultural da festa, reunindo tradição, criatividade e alegria nas ruas da cidade, que se transformam em um grande palco de celebração popular

16.02.26 17h29

MAIS MÉDICOS ESPECIALISTAS

Ministério da Saúde oferta 54 vagas para médicos especialistas no Pará

Inscrições para o programa Mais Médicos Especialistas seguem até 19 de fevereiro e buscam ampliar o atendimento e reduzir filas no SUS em 18 municípios do estado

16.02.26 15h33

MAIS LIDAS EM PARÁ

AVENIDA LIBERDADE

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

14.02.26 11h21

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue desfila em Curuçá com foco na força da mulher

Bloco ecológico realiza 37ª edição em Curuçá e reforça mensagem de preservação ambiental

15.02.26 16h42

RESGATE

Tartaruga marinha é resgatada na praia do Farol Velho, em Salinópolis

O animal foi encontrado debilitado e foi transportado até Hospital de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural do Pará

15.02.26 17h36

CARNAVAL

Pretinhos do Mangue 2026: veja as imagens do bloco de Carnaval em Curuçá

Fotos registradas pela equipe de O Liberal mostram foliões cobertos de lama neste domingo (15)

15.02.26 18h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda