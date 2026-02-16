Ministério da Saúde oferta 54 vagas para médicos especialistas no Pará

O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas no Pará. Ao todo, são ofertadas 54 vagas imediatas em hospitais e ambulatórios especializados da rede pública distribuídos em 18 municípios do estado. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro. A iniciativa busca reduzir o tempo de espera por atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).

O edital foi lançado na última terça-feira (3), em Brasília, e prevê a contratação de 1.206 médicos especialistas em todo o país. As oportunidades contemplam 16 especialidades consideradas prioritárias, entre elas anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica. O foco do programa é atender regiões remotas, com grande demanda e maior vulnerabilidade social.

Atualmente, 583 especialistas atuam pelo programa em todas as regiões brasileiras. Com a nova seleção, a expectativa é alcançar 1.500 profissionais em atividade. A maioria dos médicos está lotada no interior do país (48,7%) e nas regiões metropolitanas (34%). No Pará, 33 especialistas já trabalham em áreas como cirurgia geral, anestesiologia e ultrassonografia, atendendo diferentes municípios.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o avanço é resultado do esforço do programa Agora Tem Especialistas, que integra ações voltadas à formação e ao provimento de profissionais para o SUS. Ele destacou ainda a articulação com o Ministério da Educação como parte do fortalecimento da formação na área da saúde.

Criado em 2025, o programa Agora Tem Especialistas tem como objetivo ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias, além de reduzir o tempo de espera por atendimentos de média e alta complexidade. A estratégia combina formação em serviço com atuação assistencial, enfrentando a escassez e a má distribuição de especialistas no país.

As inscrições devem ser realizadas até 19 de fevereiro por meio da plataforma da UNA-SUS.

Trabalho e qualificação

Além de reforçar o atendimento em hospitais e policlínicas do SUS, os médicos selecionados participarão de atividades de aperfeiçoamento profissional em suas respectivas áreas. A capacitação será conduzida por especialistas vinculados a hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), à Rede Ebserh e a outras instituições formadoras.

A jornada prevê 16 horas semanais de prática assistencial nas unidades do SUS e quatro horas dedicadas a atividades educacionais, como mentorias remotas e imersões em serviços de referência.

O programa também possibilita a entrada imediata de médicos recém-formados em residência médica no SUS, acelerando a fixação desses profissionais e ampliando o acesso da população a atendimento especializado de qualidade.