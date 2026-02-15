Pretinhos do Mangue desfila em Curuçá com foco na força da mulher

O tradicional bloco ecológico Pretinhos do Mangue realiza o primeiro desfile de sua 37ª edição neste domingo (15), em Curuçá, no nordeste paraense. Com o tema “Do mangue e da maré, nasce a força da mulher”, a agremiação reúne foliões no Porto Pretinhos do Mangue, desde às 16h, para o tradicional banho de tijuco — a lama escura do ecossistema.

O evento, que se repete na terça-feira (17), utiliza a arte e a folia para conscientizar a população sobre a proteção ambiental e a destinação correta do lixo.

A história do grupo remonta a uma terça-feira de Carnaval em 1989. Na época, os amigos Everaldo Campos e Sebastião Araújo foram ao manguezal em busca de caranguejos para o petisco da folia, mas perceberam a escassez do crustáceo.

Como forma de protesto, eles decidiram cobrir o corpo com a lama típica e desfilar pelas ruas da cidade. O gesto simbólico transformou-se em uma das maiores manifestações culturais do Pará, mantendo viva a mensagem de preservação.

