tartaruga marinha é resgatada na praia do farol, em salinópolis

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizou, neste domingo (15), o resgate de uma tartaruga marinha de grande porte encontrada debilitada na faixa de areia da Praia do Farol, em Salinópolis, nordeste do Pará.

Após avaliação inicial no local, o animal foi transportado com segurança por aeronave até o Hospital de Animais Selvagens da Universidade Federal Rural do Pará (Ufra), onde receberá atendimento veterinário especializado e cuidados para sua recuperação.

Ainda segundo o 13º GBM (Grupamento de Bombeiro Militar), que divulgou a informação, a ação demonstra a pronta resposta das forças estaduais não apenas na proteção da vida humana, mas também na preservação da fauna e do meio ambiente amazônico. A corporação acrescenta que, ao encontrar animais silvestres feridos ou em situação de risco, não tente manusear. Acione os órgãos competentes.