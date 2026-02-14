Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

O governo do Pará avança para a etapa final das obras da Avenida Liberdade, um dos maiores e mais estratégicos projetos de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém. Executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), a obra já ultrapassa 85% de execução, consolidando-se como um novo eixo viário fundamental para integrar municípios, reduzir distâncias e melhorar o fluxo de veículos na capital e no entorno.

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral, conectando diretamente Belém, Ananindeua e Marituba, além de facilitar o acesso ao Porto de Vila do Conde e às regiões sul e sudeste do Estado. O projeto foi pensado para desafogar o trânsito das vias já saturadas e criar uma alternativa moderna, segura e eficiente para quem precisa entrar ou sair da capital.

A nova avenida conta com três faixas de rolamento em cada sentido, ciclofaixas nos dois lados, acostamentos de 2,5 metros, pavimentação de alta resistência, sistema completo de drenagem, iluminação pública em LED com energia solar e sinalização moderna. A obra inclui ainda duas pontes e quatro viadutos, garantindo fluidez, segurança e continuidade ao tráfego.

Além da mobilidade, o projeto também prioriza a sustentabilidade. Estão sendo implantadas 37 passagens de fauna, que asseguram o deslocamento seguro de animais silvestres, minimizando impactos ambientais e preservando o ecossistema da região.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a entrada da obra na fase final representa um marco importante para o desenvolvimento do Pará. “A Avenida Liberdade já está na sua etapa final, com mais de 85% de execução. Essa é uma obra estratégica, que vai transformar a mobilidade da Região Metropolitana de Belém, encurtando distâncias, melhorando o acesso ao Porto de Vila do Conde e criando uma nova alternativa segura e moderna para quem entra e sai da capital. É um investimento que gera desenvolvimento, qualidade de vida e prepara o Estado para o futuro”, pontuou Adler.

Moradores e trabalhadores que utilizam diariamente as vias de acesso à capital já reconhecem a importância da nova avenida. José Almeida, morador do bairro da Terra Firme e motorista de caminhão há mais de 20 anos, destaca o impacto positivo da obra em sua rotina profissional. “Pra quem vive do volante, essa avenida vai mudar tudo. Hoje, a gente perde muito tempo dando voltas, pegando trânsito pesado. Com a Avenida Liberdade, acredito que o caminho fica mais curto, mais rápido e mais seguro. Vai economizar tempo, combustível e trazer mais tranquilidade para quem trabalha na estrada”, disse o morador.

Já para quem viaja com frequência para outras regiões do Estado, a nova via representa mais conforto e agilidade. Carlos Nogueira, morador de Belém que tem familiares em Tucuruí, acredita que a obra vai facilitar significativamente os deslocamentos. “Eu viajo bastante para Tucuruí para visitar minha família e essa nova opção de saída da cidade vai melhorar muito. Menos trânsito, menos estresse e mais segurança na estrada. É uma obra que beneficia todo mundo, tanto quem mora aqui quanto quem precisa viajar”, concluiu.

Um novo corredor de desenvolvimento

Quando concluída, a Avenida Liberdade se consolidará como um corredor estratégico de desenvolvimento, impulsionando a economia, o transporte de cargas, o acesso a serviços essenciais e a integração entre áreas urbanas e rurais. A obra reafirma o compromisso do governo do Pará com uma infraestrutura moderna, sustentável e voltada para melhorar a vida da população.