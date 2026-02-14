Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Avanço nas obras consolida novo eixo viário entre Belém, Ananindeua e Marituba

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral

Agência Pará

O governo do Pará avança para a etapa final das obras da Avenida Liberdade, um dos maiores e mais estratégicos projetos de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém. Executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), a obra já ultrapassa 85% de execução, consolidando-se como um novo eixo viário fundamental para integrar municípios, reduzir distâncias e melhorar o fluxo de veículos na capital e no entorno.

Com aproximadamente 14 quilômetros de extensão, a Avenida Liberdade vai ligar a Alça Viária à Avenida Perimetral, conectando diretamente Belém, Ananindeua e Marituba, além de facilitar o acesso ao Porto de Vila do Conde e às regiões sul e sudeste do Estado. O projeto foi pensado para desafogar o trânsito das vias já saturadas e criar uma alternativa moderna, segura e eficiente para quem precisa entrar ou sair da capital.

A nova avenida conta com três faixas de rolamento em cada sentido, ciclofaixas nos dois lados, acostamentos de 2,5 metros, pavimentação de alta resistência, sistema completo de drenagem, iluminação pública em LED com energia solar e sinalização moderna. A obra inclui ainda duas pontes e quatro viadutos, garantindo fluidez, segurança e continuidade ao tráfego.

Além da mobilidade, o projeto também prioriza a sustentabilidade. Estão sendo implantadas 37 passagens de fauna, que asseguram o deslocamento seguro de animais silvestres, minimizando impactos ambientais e preservando o ecossistema da região.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a entrada da obra na fase final representa um marco importante para o desenvolvimento do Pará. “A Avenida Liberdade já está na sua etapa final, com mais de 85% de execução. Essa é uma obra estratégica, que vai transformar a mobilidade da Região Metropolitana de Belém, encurtando distâncias, melhorando o acesso ao Porto de Vila do Conde e criando uma nova alternativa segura e moderna para quem entra e sai da capital. É um investimento que gera desenvolvimento, qualidade de vida e prepara o Estado para o futuro”, pontuou Adler.

Moradores e trabalhadores que utilizam diariamente as vias de acesso à capital já reconhecem a importância da nova avenida. José Almeida, morador do bairro da Terra Firme e motorista de caminhão há mais de 20 anos, destaca o impacto positivo da obra em sua rotina profissional. “Pra quem vive do volante, essa avenida vai mudar tudo. Hoje, a gente perde muito tempo dando voltas, pegando trânsito pesado. Com a Avenida Liberdade, acredito que o caminho fica mais curto, mais rápido e mais seguro. Vai economizar tempo, combustível e trazer mais tranquilidade para quem trabalha na estrada”, disse o morador.

Já para quem viaja com frequência para outras regiões do Estado, a nova via representa mais conforto e agilidade. Carlos Nogueira, morador de Belém que tem familiares em Tucuruí, acredita que a obra vai facilitar significativamente os deslocamentos. “Eu viajo bastante para Tucuruí para visitar minha família e essa nova opção de saída da cidade vai melhorar muito. Menos trânsito, menos estresse e mais segurança na estrada. É uma obra que beneficia todo mundo, tanto quem mora aqui quanto quem precisa viajar”, concluiu.

Um novo corredor de desenvolvimento

Quando concluída, a Avenida Liberdade se consolidará como um corredor estratégico de desenvolvimento, impulsionando a economia, o transporte de cargas, o acesso a serviços essenciais e a integração entre áreas urbanas e rurais. A obra reafirma o compromisso do governo do Pará com uma infraestrutura moderna, sustentável e voltada para melhorar a vida da população.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

IBGE

Setor de serviços no Pará cai 7,3% em dezembro e turismo acende alerta

No acumulado do ano, o saldo paraense ainda é positivo em 1,1%

12.02.26 16h05

MANIFESTAÇÃO

Estudantes realizam protesto contra expulsão de mãe quilombola de sala de aula na UFPA

Estudante Lorrany da Paixão Maia estava com o filho de sete meses no colo quando foi proibida de participar de aula do curso de Desenvolvimento Rural da UFPA

11.02.26 19h46

PREVENÇÃO

Saiba como prevenir acidentes na rede elétrica durante o Carnaval

Comportamentos simples podem evitar que a folia se transforme em risco

11.02.26 18h02

JUSTIÇA ELEITORAL

Com ministro Nunes Marques, TSE ouve indígenas no Pará sobre eleições de 2026

Audiência inédita em Belém reuniu lideranças, Funai e Justiça Eleitoral na sede do TRE-PA

11.02.26 16h42

MAIS LIDAS EM PARÁ

ACIDENTE

Carro com influenciadores do fisiculturismo capota na rodovia Transamazônica

Equipe da Max Titanium seguia para seletivas quando veículo saiu da pista; acidente aconteceu próximo de Uruará

09.02.26 13h22

DESESPERO!

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba

Militares conseguiram conter a cobra e salvar o animal

09.02.26 19h35

SERVIÇO

Abastecimento de água será suspenso em bairros de Belém e Ananindeua nesta sexta (13); saiba quais

Manutenção programada da Águas do Pará ocorrerá das 21h às 4h de sábado (14)

13.02.26 10h11

SOLIDARIEDADE

Sargento adota cadela salva de ataque de sucuri em Itaituba, no Pará

Animal foi resgatado com técnicas de sobrevivência na selva após ser asfixiado por serpente em batalhão do Exército

10.02.26 16h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda