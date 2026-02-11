Saiba como prevenir acidentes na rede elétrica durante o Carnaval

Um dos momentos mais esperados do ano para muita gente está chegando – o Carnaval. O período festivo é utilizado por muitos para viajar aos interiores ou para aproveitar a folia na capital. O aumento de pessoas e movimento nas ruas também podem aumentar o risco de acidentes com a rede elétrica. Algumas dicas simples podem evitar que a folia se transforme em problemas para a vida das pessoas, ou em prejuízos com a queima de equipamentos elétricos.

A concessionária de energia Equatorial orienta sempre a manter distância da fiação elétrica. Nunca se deve tocar nos fios, cabos ou equipamentos elétricos, mesmo que aparentem estar desligados. Todos devem manter a distância mínima da rede elétrica de 2,5 metros.

Neste período também muitos foliões querem acompanhar os desfiles mais de perto, o que leva muitas pessoas a se colocarem em risco ao subirem em estruturas como caminhões, postes ou marquises para acompanhar desfiles, blocos ou passagem de trios elétricos. Subir em locais inapropriados não deve ser feito, principalmente próximo da rede elétrica.

Outro cuidado é com a água próximo da rede elétrica. Para se refrescar muitos foliões acabam jogando jatos d’água, mangueiras, baldes ou sprays próximos a fios, caixas de energia ou no trio elétrico. A água conduz eletricidade e eleva significativamente o risco de choque e curtos.

Fantasias, serpentinas e adereços com objetos metálicos como mastros, hastes, sombrinhas ou fantasias muito altas não podem encostar na rede elétrica. O simples encostar na rede elétrica pode gerar uma descarga e gerar graves acidentes. A Equatorial também orienta todos a respeitarem as áreas isoladas. É importante que ninguém ultrapasse espaços sinalizados ou interditados por conta da rede elétrica.

Um plano especial de operação para o período de Carnaval, com foco na manutenção da qualidade e da continuidade do fornecimento de energia elétrica, foi planejado para todo o estado. Municípios como Cametá, Vigia, Curuçá, Santarém, Marabá, Tucuruí e Belém contarão com equipes extras de prontidão, preparadas para agir rapidamente em caso de interrupções não programadas.

A empresa informou que ao todo, mais de mil profissionais estarão distribuídos em diversos municípios do Pará, atuando em regime de escala para assegurar a confiabilidade do serviço durante os dias de folia. A Equatorial Pará informou estar preparada para atender às ocorrências com agilidade e eficiência.

Os canais de atendimento da Equatorial Pará funcionam 24 horas por dia e podem ser acionados pelo WhatsApp da Clara Virtual, no número (91) 3217-8200, pela Central de Atendimento 0800 091 0196, pelo aplicativo Equatorial Energia (disponível para Android e iOS) ou pelo site www.equatorialenergia.com.br.