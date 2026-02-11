Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Pará: operação apura grupo que drogava, abusava e compartilhava vídeos de mulheres

A ação também ocorreu os estados de São Paulo, Ceará, Santa Catarina e Bahia

O Liberal

A Polícia Federal deflagrou a operação “Somnus”, no Pará, na manhã desta quarta-feira (11/2), com o objetivo de apurar e de reprimir a disseminação de vídeos de abuso contra mulheres que estavam sedadas. Os agentes buscaram cumprir três mandados de prisão temporária e outros sete de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia. As autoridades não divulgaram se houve prisão no Pará.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2025, após o recebimento de informações oriundas de cooperação policial internacional, por meio da Europol, envolvendo mais de 20 países, que apontaram a atuação de redes transnacionais voltadas à difusão e à troca de vídeos de abusos sexuais cometidos contra mulheres em estado de sedação.

A Polícia Federal investiga a participação de sete brasileiros na prática criminosa. As mensagens trocadas revelaram que os suspeitos discutiam o uso de medicamentos com propriedades sedativas, demonstrando conhecimento sobre marcas comerciais e possíveis efeitos adversos dessas substâncias.

Durante a operação desta quarta-feira, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento de dados, aparelhos celulares, computadores e outros materiais potencialmente relacionados às atividades criminosas.

Ainda conforme a PF, as condutas investigadas podem ser enquadradas nos crimes de estupro de vulnerável e de divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, sem prejuízo de outras tipificações penais eventualmente aplicáveis.

No Brasil, os fatos investigados enquadram-se na Lei nº 13.642/2018, que conferiu à Polícia Federal atribuição para apurar crimes praticados por meio da internet que envolvam a propagação de conteúdo misógino. No caso, foram identificados indícios que representam expressão manifesta de ódio, repulsa e objetificação da mulher, demandando resposta estatal integrada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pará

operação

grupo que drogava

abusava

compartilhava vídeos

mulheres
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Suspeito de importunação sexual contra duas crianças é preso em Soure, no Marajó

O suspeito teria proferido palavras de cunho sexual e realizado gestos obscenos direcionados às crianças em via pública

12.02.26 8h59

ROUBO

Idoso fica ferido após assalto em Itaituba, no sudoeste paraense

Segundo o relato da vítima, ele caminhava pela via quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta

12.02.26 8h51

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Jovem de 29 anos é encontrado morto após desaparecer no rio Surubiú, em Alenquer

Ele participava de uma pescaria com amigos quando entrou em área mais funda do rio e submergiu

11.02.26 23h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ÚLTIMO BOLETO

Vocalista da banda Batidão é preso em operação contra fraudes eletrônicas no Pará

A operação apura esquema de adulteração de boletos e invasão de e-mails corporativos

11.02.26 22h43

TROCA DE TIROS

Dois homens apontados como integrantes do crime organizado morrem em intervenção policial no Tapanã

A polícia chegou até os suspeitos após denúncias da atuação deles no bairro

12.02.26 8h42

POLÍCIA

Homem é preso em flagrante por feminicídio em Vigia, no nordeste do Pará

Suspeito confessou ter esfaqueado a vítima e foi detido no hospital, onde causava tumulto, segundo a Polícia Militar

11.02.26 22h09

POLÍCIA

Jovem de 29 anos é encontrado morto após desaparecer no rio Surubiú, em Alenquer

Ele participava de uma pescaria com amigos quando entrou em área mais funda do rio e submergiu

11.02.26 23h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda