O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cachorro é morto a tiros no Marajó; vizinho do tutor do animal é suspeito de cometer o crime

Durante as buscas pelo suspeito, a Polícia Militar apreendeu quatro espingardas e munições de diversos calibres

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os armamentos apreendidos pela Polícia Militar durante as buscas pelo suspeito. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um cachorro foi morto a tiros na tarde de terça-feira (10/2) em Muaná, no Marajó. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito de cometer o crime, Isaías Pimenta, teria matado outros três cachorros na região. Segundo as autoridades, ele residia nas proximidades do Rio Inamaru, mesma região em que o tutor do animal também mora. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil apura o ocorrido.

A PM soube do caso na manhã desta quarta (11/2). Os militares se deslocaram até o local do ocorrido, junto com a PC e uma médica veterinária. Após constatarem que o cachorro tinha sido assassinado, os agentes foram até a casa da esposa do suspeito e conversaram. Conforme a Polícia Militar, ela alegou que o companheiro já havia se deslocado para Muaná.

A mulher autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Em uma área de mata, a PM localizou quatro espingardas, sendo três delas calibre 36 e uma outra calibre 32. Ainda conforme as autoridades, um dos armamentos estava carregado e sem numeração aparente. Os agentes ainda encontraram várias munições de calibres diferentes e materiais utilizados para recarregamento artesanal de cartuchos.

Todo o material apreendido foi apresentado à Polícia Civil. Até o momento, o principal suspeito não foi localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o episódio e aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

