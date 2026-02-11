Flanelinha é assassinado na travessa Curuzu em Belém
A Polícia Militar (PM) atende uma ocorrência na tarde desta quarta-feira (11), no bairro do Marco
Um guardador de carros foi assassinado na tarde desta quarta-feira (11), na travessa Curuzu, próximo à avenida Almirante Barroso, em Belém. A Polícia Militar (PM) está com equipes no local e aguarda a Polícia Científica do Pará (PCEPA), que deve fazer a perícia de local de crime e recolher o corpo.
Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. Mais informações em breve.
