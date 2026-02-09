Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Carro com influenciadores do fisiculturismo capota na rodovia Transamazônica

Equipe da Max Titanium seguia para seletivas quando veículo saiu da pista; acidente aconteceu próximo de Uruará

Hannah Franco
fonte

Carro com atletas do fisiculturismo capota durante viagem a trabalho no Pará (Reprodução/Instagram)

Influenciadores e atletas do fisiculturismo se envolveram em um acidente de trânsito no último domingo (8) na Rodovia Transamazônica (BR-230), no Pará. O veículo que transportava integrantes da equipe da Max Titanium capotou enquanto o grupo seguia viagem a trabalho por um trecho da estrada conhecido pelas más condições de tráfego, agravadas pelo período chuvoso.

Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Um dos atletas, Ricardo Lobo, teve um ferimento no ombro. Com o capotamento, mochilas e bolsas com roupas foram perdidas na lama, segundo relatos publicados nas redes sociais.

VEJA MAIS

image VÍDEO: homens fazem avaliação de shape na chuva durante seletiva de fisiculturismo em Belém
Evento nacional ocorreu na Estação das Docas e faz parte do projeto Casa dos Campeões On The Road, que busca novos talentos pelo país

image Fisiculturista morre aos 28 anos após infecção por bactéria 'devoradora de carne'

No momento do acidente, estavam no carro os atletas e influenciadores Eduardo Correa, Ícaro Lermen, Ricardo Lobo e Breno Freire. O caso ganhou repercussão após os próprios envolvidos compartilharem vídeos e mensagens tranquilizando os seguidores.

“No meio da Transamazônica, enfrentamos um desafio inesperado: a estrada escorregadia e o barro nos fizeram parar à força. Mas graças a Deus, estamos todos bem”, escreveu Ícaro Lermen. “Recebemos o apoio necessário e seguimos firmes rumo ao nosso destino. O projeto continua, com ainda mais força e propósito”, completou.

De acordo com os relatos, a pista estava com muita lama, o que fez o veículo perder aderência após atingir um buraco. O carro saiu da estrada e capotou em direção ao mato, caindo em uma grande poça de lama às margens da rodovia. Os influenciadores também relataram que o pneu do veículo não era o mais adequado para o tipo de estrada, o que pode ter contribuído para o acidente.

image Influenciadores do fisiculturismo Eduardo Correa, Ícaro Lermen, Ricardo Lobo e Breno Freire, estavam na caminhonete. (Reprodução/Instagram)

Mesmo após o ocorrido, a equipe manteve o cronograma da viagem. O grupo parou no município de Uruará para tentar recuperar parte das roupas em uma lavanderia e, em seguida, seguiu para Santarém, onde continuam as seletivas do projeto. Depois, a equipe segue para Manaus, no Amazonas.

“O que importa é que estamos bem 🙏🏻 e a missão continua”, escreveu Ícaro em outra publicação.

Projeto Casa dos Campeões On The Road

A equipe esteve no Pará para as seletivas da edição itinerante do projeto Casa dos Campeões On The Road, iniciativa liderada pela Max Titanium que percorre cidades brasileiras em busca de novos talentos do fisiculturismo e do universo fitness. O projeto tem como objetivo dar visibilidade a atletas fora do circuito profissional e criar oportunidades de desenvolvimento no cenário nacional.

O influenciador e fisiculturista Bitelo também participou das atividades no estado, acompanhando avaliações e interagindo com o público, mas não estava no veículo no momento do acidente. Além das seletivas, a passagem pelo Pará incluiu o encontro com Jimmy Costa, morador de Melgaço, no Marajó, que viralizou nas redes sociais ao compartilhar o sonho de se tornar fisiculturista.

Pará
.
