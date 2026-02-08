Pará e outros estados da região Norte lideram em número de nascimentos

Os números de nascimentos registrados nos cartórios no último ano apresentaram um crescimento leve no país, após uma baixa percentual devido à pandemia da Covid 19. Em todo o território, cinco estados da região Norte lideram a lista, com o maior número de reposição populacional, entre eles o Pará. Os dados são do Portal da Transparência do Registro Civil.

Na comparação entre os estados, os números chamam atenção pela diferença grande em cada região. Enquanto no Rio de Janeiro (RJ) foi registrado um nascimento para cada morte, no Amazonas (AM) há cerca de quatro nascimentos para cada morte.

Entre as capitais, a cidade do Rio de Janeiro também apresentou números preocupantes, com mais mortes registradas do que nascimentos no ano de 2025, o mesmo ocorreu em Porto Alegre (RS). O oposto pode ser visto ainda na região Norte, com Macapá, capita do Amapá, liderando a reposição populacional com 3,89 registros, ao lado de Teresina, capital do Piauí, com 4,81 registros.

O cenário nacionalmente é positivo, em especial, após o aumento do número de mortos durante a pandemia. Os números atuais indicam um retorno do crescimento de registros de nascimentos em relação ao de mortes, mesmo que tímido. Além de uma estabilização do percentual de mortes.